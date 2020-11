Kyritz

Not macht ja bekanntlich erfinderisch. Und dass die Gaststätten im Altkreis Kyritz sehr erfinderisch sind, das beweisen sie dieser Tage. Der neue Shutdown innerhalb der Coronakrise hat einige Gastwirte hart getroffen. Sie nehmen kein Blatt vor den Mund, und äußern ihren Unmut offen darüber.

Nicky Lambert-Guller, Chef des Restaurants „NiCo“ in Demerthin schreibt auf seiner Facebook-Seite, „dass sein Restaurant wegen einer inkompetenten Regierung schließen muss, die den Gaststätten und der Unterhaltungsbranche die schuld an der Pandemie gibt.“ Bei Lambert-Guller soll die Küche dennoch nicht kalt bleiben. Er bietet einen Außer-Haus-Service an.

Enttäuschung über den Regierungsbeschluss

Sehr enttäuscht über die Entscheidung, die Gaststätten zu schließen, ist auch Ilona Aslan, Chefin des Novel Hotels in Wusterhausen. „Wir haben Hygienekonzepte erarbeitet und jeder hat sich daran gehalten“, sagt sie. Sie kenne keinen Kollegen von dessen Restaurant bislang eine Infektion ausgegangen war. „Wir haben den ganzen Sommer durchgearbeitet, um den ersten Lockdown wieder aufzuholen“, sagt Ilona Aslan. Und nun ist schon wieder Schluss.

Kurzarbeit für die Mitarbeiter

Ein Außer-Haus-Verkauf lohne sich für das Novel Hotel nicht. „Wir sind ein kleines Familienunternehmen mit drei Angestellten und die sind gerade wieder in eine Schockstarre gefallen nach der Entscheidung“, so die Restaurantchefin. Sie musste die Mitarbeiter erneut in Kurzarbeit schicken. „Was für sie aber noch schlimmer wiegt, das ist die Perspektivlosigkeit“, sagt sie. „Wer sagt uns denn, dass es im Dezember wirklich weiter geht“, so Ilona Aslan. Was sie noch auf die Gastronomiebranche zukommen sieht, das ist ein Personalproblem. „Die Mitarbeiter sind unsicher, bewerben sich für andere Jobs, raus aus der Gastronomie“, sagt Ilona Aslan. Dass sie später wieder zurückkommen, bezweifelt sie.

Hygiene war das A und O

Auch Olaf Krause aus Neustadt ist traurig. Besonders nahe geht ihm die Situation für seine Mitarbeiterinnen. „Sie haben wochenlang peinlich genau darauf geachtet, dass hygienisch alles stimmt, keiner hat sich infiziert und nun ist doch wieder Schluss“, sagt er. Eigentlich hatte er in diesem Jahr noch eine größere Investition in eine Absauganlage für den Saal mit Bühne geplant. „Ich bin froh, dass ich davon abgesehen habe“, sagt er. Finanziell hätte ihm das in der aktuellen Situation zu schaffen gemacht.

Annika Telleis stellt in Olafs Werkstatt das Essen für die Abholung bereit. Quelle: Sandra Bels

Rotation in der Neustädter Küche

Seine Mitarbeiterinnen wechseln sich in der Küche ab und bieten Essen nach telefonischer Vorbestellung an. Die Übergabe erfolgt kontaktlos hinter der Werkstatt. Wer mit dem Auto kommt, müsste dabei nicht einmal aussteigen. Alles steht auf einem Tisch bereit, das Essen und ein Gefäß für das Geld. „Ich bin froh, dass unsere Kunden uns so die Treue halten“, sagt Krause. Auch er glaubt nicht daran, dass der Spuk im Dezember vorbei ist, aber er hofft, dass die Politik Wort hält mit ihren versprochenen Hilfen.

Hier wird im November gekocht! „NiCo Demerthin“:montags Mittagstisch mit Abholung und Vorbestellung; zusätzlich Freitag und Samstag von 17 bis 20 Uhr Speisen außer Haus nach kleiner Karte; 033977/50 65 10 oder 0173/2 62 46 60 Olafs Werkstatt Neustadt: Essen nach Karte außer Haus ab 11.30 bis 19 Uhr; 033970/14423 „Villa Meehr“ Bantikow:Schmackhaftes to go (sieben Gerichte), Samstag, 12 bis 20 Uhr und Sonntag, 12 bis 19 Uhr; 033979/51 75 40 „Zur alten Linde“ Vehlow: Essen außer Haus täglich von 11.30 Uhr bis 13 Uhr (größere Mengen bitte vorher bestellen); 033976 70970 „Casa Nostra“ Wusterhausen: Essen nach Karte und telefonischer Vorbestellung von 11.30 bis 20 Uhr; 033979/51 97 79 Café Schröder Kyritz:Außer-Haus-Verkauf ab 11 Uhr, bestellbar über die Whatsapp-Gruppe, Instagram oder Facebook; 033971/5 23 50 Mi Casa Kyritz: kein regelmäßiges Angebot, aber auf Nachfrage sind Bestellungen nach Karte möglich unter 033971/3 22 17 Bluhms Hotel und Restaurant Kyritz: täglich Außer-Haus-Verkauf von 11 bis 20 Uhr, 033971/5 41 42 „Waldschlösschen“ Kyritz: Essen außer Haus bestellbar unter 033971/3 07 80 Il Campo Wusterhausen: ab 11.30 bis 20 Uhr, Lieferung ab 20 Euro im Umkreis von 20 Kilometern; 033979/50 14 17

„Villa Meehr to go“ in Bantikow

„Villa Meehr to go“ ist das Motto im November im gleichnamigen Bantikower Restaurant. Chef Monty Kurtzke schreibt: „Auch wir dürfen unsere Gäste nicht im Haus empfangen. Was aber nicht heißt, dass wir deprimiert in der Kombüse sitzen.“ „Meehr to go“ ist die vorläufige Devise. Es gibt sieben Gerichte außer Haus. Darüber hinaus bietet Kurtzke, wie schon im ersten Lockdown, Sous-Vide-Menüs an. Sie kommen vakuumiert nach Hause und sind dort in wenigen Minuten zubereitet. Wildragout, Ochsenbäckchen oder Entenbrust, aber auch Känguru-Steak sind dabei.

Frühstück für Geschäftsreisende

Im benachbarten Hotel am Untersee hat Geschäftsführer Marcel Hankel deshalb seine Küche zugeschlossen. „Wir bieten nur unseren Geschäftsreisenden Frühstück an“, sagt er. Alles andere würde sich nicht lohnen.

Im Hotel am Untersee in Bantikow bleibt die Küche kalt. Dafür bietet der Nachbar, die „Villa Meehr“ einen To-Go-Service an. Quelle: Sandra Bels

Kyritzer Hotel wirbt mit Flyern

Mit einem Flyer wirbt Bluhms Hotel und Restaurant für Essen außer Haus und den Weihnachtsbraten. Der müsste, wenn er schon jetzt gegessen werden soll, aber anderthalb Tage im Voraus bestellt werden. Im ersten Lockdown sei der To-Go-Service besonders zu Ostern und zum Muttertag gut angekommen, sagt Restaurantchefin Cindy Thiel. Für ihre acht Mitarbeiter musste sie dennoch Kurzarbeit anmelden.

To-Go-Angebot eher für das Wochenende

Die Chefin des Kyritzer Hotel und Restaurants „Waldschlösschen“, Yvonne Schwarzer, hofft, dass mit dem Außer-Haus-Angebot und den wenigen Hotelgästen, die dienstlich unterwegs sind, der November wenigstens Plusminus Null für sie ausgeht. Aus der Erfahrung des ersten Lockdowns weiß sie, dass die meisten Gäste das To-Go-Angebot aber eher am Wochenende wahrnehmen. Für ihre Mitarbeiter findet sie die neue Regelung schade. „Sie waren schon im Frühjahr lange Zeit zu Hause und sind es nun wieder“, sagt sie und ist froh darüber, dass es diesmal keine Kurzarbeit Null ist, denn durch die wenigen Hotelgäste, die kommen dürfen, gebe es täglich etwas zu tun.

Von Sandra Bels