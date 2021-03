Corona-Entscheidungen: Kyritzer Schulen auf weiteren Wechselunterricht vorbereitet, Einzelhändler skeptisch

Kyritz/Neustadt

Die angekündigten Lockerungen, für die das Brandenburger Kabinett am Freitag eine neue Corona-Eindämmungsverordnung zu beschließen hatte, stellen erneut auch die Menschen in der Kyritzer Region vor Herausforderungen – und vor viele Fragen.

Am geräuschlosesten dürfte dabei vonstatten gehen, was als wichtigste Neuerung für den Bildungssektor vorgesehen ist: Nach den Grundschulen dürfen ab 15. März nun auch die Klassen der weiterführenden Schulen wieder in ihren Einrichtungen unterrichtet werden.

Schulleiter kennen bislang nur Woidkes Ankündigung

„Ich weiß noch nicht mehr als das, was von Ministerpräsident ­Woidke verkündet wurde“, sagt etwa Christine Kruschel, Schulleiterin der Carl-Diercke-Oberschule in Kyritz. Aber: „Wir haben ja alles mehr oder weniger schon geplant. Wir stehen in den Startlöchern“, sagt sie. Dass es irgendwann wieder losgeht, sei schließlich absehbar gewesen.

Und das Wechselmodell sei dabei nach den Erfahrungen aus dem vorigen Jahr nichts gänzlich neues. Abzuwarten bleibe, was seitens des Bildungsministeriums dazu im Detail vorgegeben wird. „Wir sind froh, dass die Schüler wieder kommen“, sagt Christine Kruschel. Zuletzt durften in ihrem Haus nur die Zehnklässler wegen ihres anstehenden Abschlusses unterrichtet werden – in halbierten Gruppen.

Mehrere Kommunikationswege mit Eltern und Schülern

„Ich warte stündlich auf den Fahrplan vom MBJS“, sagt auch Stephan Mordig, Leiter des Gymnasiums „Friedrich-Ludwig-Jahn“ in Kyritz mit Blick auf das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport. „Einen offiziellen Termin gibt es für mich erst dann.“ Weil dieser aber absehbar ist, sagt Mordig: „Wir haben schon alle möglichen Varianten durchgespielt. Wir sind auf alles vorbereitet.“

Wie die Klassen am Ende aufgeteilt werden und wann sie kommen, lasse sich zeitnah zu den Schülern und Eltern kommunizieren via Elternbrief per Mail, Schulcloud, Homepage und teils postalisch. Im Gymnasium durften zuletzt ebenso nur die zwei zehnten Klassen und die Abiturkurse der Zwölftklässler wegen ihrer Abschlüsse im Haus unterrichtet werden.

Auch die Notbetreuung braucht ihren Platz

So war es auch an der Homburg-Schule in Neustadt. Weil diese zudem aus einem Grundschulteil besteht, kehrten zu den 10. und 13. Klassen unlängst auch jene Kinder ins Haus zurück. Und: „Wir sind eine große Schule, entsprechend groß ist der Bedarf an Notbetreuung“, erklärt Schulleiter Ronald Roggelin: „Das betrifft mehr als 50 Schüler. Da ist hinsichtlich unserer Räume und des Personals also viel Koordination notwendig.“

Derweil fragen sich Einzelhändler in der Region, wie die für sie angekündigten neuen Möglichkeiten in der Praxis umgesetzt werden sollen. Terminvergaben für Kunden seien nur ein Aspekt. Vielmehr bleibe abzuwarten, ob und wie diese mit den Regelungen zurechtkommen und wie sie überhaupt angenommen werden, sagt etwa Katja Lucka, Betreiberin des Modegeschäftes „Lieblingseck“ am Kyritzer Marktplatz.

Auch Kyritzer Kundschaft könnte zu sehr verunsichert sein

Katja Lucka findet es „sehr schön“, dass sie – wahrscheinlich – ab Montag ihren Laden wieder öffnen darf, doch ungetrübt ist ihre Freude nicht. „Es sind zu viele Regelungen, die es je nach Inzidenzwert zu beachten gilt“, sagt sie: „Ich befürchte, dass die Kunden da nicht durchsehen und die neuen Möglichkeiten aus diesem Grunde nicht annehmen.“

Gegen die 10- oder 20 Quadratmeterregel pro Person im Laden habe Katja Lucka nichts einzuwenden. Doch Kunden nur per Anmeldung in den Laden zu lassen, sei unschön. „Auf jeden Fall bin ich ab Montag zu den üblichen Öffnungszeiten im Laden.“ Und vorausgesetzt, das Land beschließt es am Freitag tatsächlich so. Ihre neue Frühjahrs- und Sommerkollektion liegt jedenfalls schon in den Regalen.

Ottilie Kopka vom Kunstgewerbegeschäft „Mobile“ freue sich ebenso wieder auf Kunden im Laden. „Die Quadratmeterregelung macht mir wenig Sorgen, schließlich habe ich genügend Platz. Hauptsache ist, dass die Kunden nicht zu sehr verunsichert sind,“, sagt sie.

Von André Reichel und Matthias Anke