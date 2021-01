Corona: Erste Impfungen im Kyritzer Seniorenwohnpark

Kyritz

Aufregung und Freude herrschten am Montag beim Kyritzer Hausarzt Jörg Kannenberg. Er impfte im Seniorenwohnpark Kyritz die ersten 30 Bewohner und 17 Mitarbeiter gegen das Coronavirus. Das Impfen hat damit im Landkreis Ostprignitz-Ruppin begonnen. Kannenberg machte den Auftakt, zumindest für die Senioreneinrichtungen.

Eberhard Dannemann bekam die erste Spritze

Erster Impfling ist Eberhard Dannemann aus Kyritz, 83 Jahre Quelle: Sandra Bels

Die erste Spritze bekam der 83-Jährige Eberhard Dannemann. Ganz ruhig harrte er aus bis es los ging. Denn zunächst musste der gelieferte Impfstoff überprüft werden. „Ich bin froh, dass ich jetzt geimpft bin“, sagte Dannemann nach dem Piks. Weh getan habe er nicht.

Der Impfstoff ist da. Quelle: Sandra Bels

Zehn Flaschen mit dem Impfstoff waren gegen 10 Uhr am Montag gekühlt ins Seniorenheim geliefert worden. Kannenberg und das mobile Impfteam vom DRK überprüften alles ganz genau. „Die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden“, so der Arzt. Nach der Ankunft wurde ausgepackt und die Temperatur des Impfstoffs gemessen. Alles stimmte.

Dass die ersten Impfdosen nach Kyritz gekommen sind, ist laut Kannenberg sehr vielen Akteuren zu verdanken. In der vergangenen Woche sah es noch nicht danach aus. Nach einer MAZ-Recherche in den Heimen machte sich Kannenberg parallel zum Landkreis, wie Landrat Ralf Reinhardt am Montag berichtet, auf die Spur nach einer Lösung für die Region. Die war am Donnerstag gefunden und Liane Meißner, Chefin des Seniorenwohnparks bekam die Nachricht, dass ihre Einrichtung als erste an der Reihe ist.

135 Dosen für Neustadt und Wusterhausen

Reinhardt erklärte beim Impfstart in Kyritz, dass bereits am Dienstag und Donnerstag weitere 135 Impfdosen in den Seniorenheimen von Neustadt und Wusterhausen zum Einsatz kommen sollen. Auch dort bilden Hausärzte mit ihren Angestellten die Impfteams, in Neustadt Jörg Reimer und in Wusterhausen Frank Blaschke. Reinhardt sagte außerdem, dass am Montag insgesamt 200 Impfdosen nach Neuruppin geliefert werden. Auch in Rheinsberg soll das Impfen noch in dieser Woche beginnen.

der Impfstoff wurde überprüft. Dabei wurde auch seine Temperatur gemessen. Quelle: Sandra Bels

Erste Impfserie soll im Februar beendet sein

„Wenn wir anfangen, nimmt das ganze Fahrt auf“, so Jörg Kannenberg. Sein persönliches Ziel ist es, im Februar mit der ersten Impfserie in den Senioreneinrichtungen des Altkreises Kyritz durch zu sein. „Alle Akteure haben sich vernetzt, jetzt muss nur ausreichend Impfstoff geliefert werden“, so Kannenberg, der jetzt als Impfbeauftragter des Altkreises Kyritz Ansprechpartner ist. Der Landrat stimmte dem Hausarzt zu und freute sich mitteilen zu können, dass insgesamt 535 Impfdosen noch in dieser Woche den Landkreis und somit die Seniorenheime erreichen sollen. „Und wir können erweitern, alles ist im Fluss“, so Reinhardt.

1000 Impfdosen für OPR

„Nächste Woche soll verdoppelt werden auf über 1000 Dosen“, fügte er an. Es sei auch möglich, dass die Zahlen der Impfdosen noch weiter nach oben korrigiert werden können.

„Wir alle haben uns dafür in den vergangenen Tagen die Finger wund telefoniert“, so Reinhardt. Der Kreis habe darüber hinaus alle Hausärzte aufgefordert, sich mit ihrem Praxisteams fürs Impfzentrum zu bewerben. „Ich hoffe auf eine große Bereitschaft, damit wir, wenn es soweit ist, das Impfzentrum mit Volllast bestücken können“, so der Landrat.

Impfstart im Landkreis OPR in den Seniorenheimen in Kyritz Erster Impfling ist Eberhard Dannemann aus Kyritz, 83 Jahre Quelle: Sandra Bels

Eröffnungstermin des Kyritzer Impfzentrums noch unklar

Wann das Impfzentrum im Kyritzer Kulti und der benachbarten Sporthalle an den Start geht, steht bislang noch nicht fest. Reinhardt sagte am Montag, dass die Kassenärztliche Vereinigung ein Management-Unternehmen mit der Einrichtung betraut hat. Der Kreis habe keinen Einfluss darauf. Es sei aber von Anfang an eine gestaffelte Einrichtung der Impfzentren geplant gewesen, in der OPR immer im hinteren Bereich rangierte. Ursprünglich sei auch geplant gewesen, dass die mobilen Impfteams des DRK erst an den Start gehen, wenn das Kyritzer Impfzentrum steht. „Aber der Druck von außen war zu groß, deshalb wurde es schon jetzt realisiert“, so Reinhardt.

Impfarzt Jörg Kannenberg aus Kyritz übernahm die ersten Impfungen im Seniorenwohnpark. Quelle: Sandra Bels

Ronny Sattelmair, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbandes OPR, wies am Montag darauf hin, dass die mobilen Impfteams aber nicht von allein in die Heime kommen. Sie haben per E-Mail einen Link für die Anmeldung zur Impfung bekommen, so Sattelmair. Sollte der Link nicht funktionieren, können sich die Senioreneinrichtungen per E-Mail an den Landesverband des DRK in Potsdam wenden. Sattelmair weist darauf hin, dass dieser Link nur zum vereinbaren von Terminen für Senioreneinrichtungen gedacht ist.

Dass die ersten Impfungen jetzt stattgefunden haben, „ist gut für Kyritz“, so Bürgermeisterin Nora Görke am Montag beim Impfstart. Für sie war es ein Tag der Hoffnung für die Bewohner und die Einrichtung und eine Perspektive sowie ein Zeichen für alle, die derzeit unter den massiven Einschränkungen wegen der Pandemie am meisten leiden.

Von Sandra Bels