Corona-Fall am Gymnasium Kyritz

Kyritz

Es gibt einen Corona-Fall am Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium in Kyritz. Eine Schülerin der Jahrgangsstufe 12 hat sich mit dem Virus infiziert, teilte die Kreisverwaltung in Neuruppin am Mittwoch mit. Die Schule sei über den Fall informiert und die gesamte Jahrgangsstufe 12 des Gymnasiums sei bis Ende nächster Woche in häusliche Isolation geschickt worden.

Betroffen sind 47 Schüler und drei Lehrkräfte, sagte Andreas Liedtke, Leiter des Amtes für Familien und Soziales in der Kreisverwaltung in Neuruppin.

Umfangreiche Tests am Donnerstag

Am Donnerstag, 27. August, sollen alle Schüler des Jahrgangs sowie die betroffenen Lehrkräfte getestet werden. Dieses Vorgehen ist notwendig, da in der Oberstufe des Gymnasiums ein Kurssystem etabliert ist. Das bedeutet, dass sich alle Schüler des Jahrgangs in unterschiedlichen Kursen begegnen können, teilte die Kreisverwaltung weiter mit.

Unklar war zunächst jedoch, wie die Tests am Donnerstag ablaufen werden: Wird eine Corona-Teststrecke am Gymnasium eingerichtet oder müssen Schüler und Lehrkräfte zu ihrem jeweiligen Hausarzt, um sich dort auf das Virus zu testen. „Das wird gerade vom Gesundheitsamt geklärt“, sagte Amtsleiter Liedtke.

Mit diesem Fall gibt es im Landkreis Ostprignitz-Ruppin insgesamt 105 positiv auf das Corona-Virus getestete Personen. 100 davon sind inzwischen genesen.

Von Andreas Vogel