Corona: Fast alle Bewohner und Mitarbeiter der Heime in Kyritz, Wusterhausen und Neustadt geimpft

Kyritz/Wusterhausen/Neustadt

Früher als ursprünglich geplant konnten die Impfungen in den Seniorenheimen in Kyritz, Neustadt und Wusterhausen abgeschlossen werden. Das Azurit Seniorenzeintrum ist am Samstag an der Reihe. Ebenfalls geimpft wird im Seniorenwohnpark Kyritz. Dort standen zum Impfstart am Montag noch nicht ausreichend Dosen für alle Impfwilligen zur Verfügung.

Impftermine in Wusterhausen und Neustadt

Am Donnerstag und Freitag waren die Impfteams in Wusterhausen und Neustadt im Einsatz. In Wusterhausen ließen sich alle 61 Bewohner des Seniorenheims der Pro Seniorenpflege den Piks gegen Corona geben. Außer drei nahmen auch alle Mitarbeiter die Impfung in den Oberarm. Hausarzt Frank Blaschke und sein Sohn Paul waren dafür ins Heim gekommen. „Die beiden betreuen auch sonst die meisten Bewohner bei uns“ so Einrichtungsleiterin Heike Wahrenburg. Fünf Bewohner bekamen ihre Corona-Impfung von ihrem Hausarzt Lutz Kuball, der dafür ebenfalls am Donnerstag ins Seniorenheim gekommen war.

Sechs Impfdosen konnten aus einer Ampulle gewonnen werden. Quelle: Sandra Bels

Unterstützt wurden die Hausärzte vom DRK-Impfteam. Dazu gehörten in Wusterhausen Mario Kolterjahn und Uwe Schulz von der Fahrbereitschaft Kyritz sowie aus Neuruppin Christian Nüsch und Silvia Reich. Für sie gab es vor allem Papierkram zu erledigen.

27 Ampullen Impfstoff in Wusterhausen

27 Ampullen Impfstoff wurden in Wusterhausen gebraucht. Sie waren am Morgen geliefert worden. Der zweite Impftermin steht auch schon fest. Es ist der 4. Februar.

Heike Wahrenburg ist froh darüber, dass Corona ihre Einrichtung bislang verschont hat. „Wir tun sehr viel dafür“, sagt sie Dazu gehören Schnelltest. An die 2000 wurden im Heim sicher schon gemacht, schätzt die Leiterin. Die Mitarbeiter werden beispielsweise zweimal pro Woche getestet. jeder Besucher sowieso.

Paul Blaschke und Sandra Pirk blieben für die Impfungen im Speisesaal. Frank Blaschke ging zu den Senioren aufs Zimmer. . Quelle: Sandra Bels

Wusterhausens Bürgermeister lobt die Impfbereitschaft

„Ich finde es sehr vorbildlich und bin stolz darauf, dass eine sehr hohe Impfquote bei Mitarbeitern und Bewohnern erreicht wurde.“ Das sagte Wusterhausens Bürgermeister Philipp Schulz nach dem Impftermin gegenüber MAZ. Das sei sehr verantwortungsbewusst allen anderen gegenüber. „Denn nur gut geimpft bekommen wir das Virus in den Griff“, so Schulz.

Nach der Ankunft wurden die Ampullen mit Impfstoff überprüft. Quelle: Sandra Bels

114 Dosen für Neustadt

In der Curata- Seniorenresidenz „Dosseblick“ in Neustadt war am Freitag die Hausarztpraxis Reimer der Impfpartner. Im Einsatz waren auch hier der Senior samt Sohn, Jörg und Fabian Reimer. 114 Impfdosen standen zur Verfügung. 74 Besucher und zwei Drittel des Personals ließen sich den Piks gegen Corona geben. Für den 5. Februar ist der Folgetermin angesetzt, war von Einrichtungsleiterin Ellen Wagner zu erfahren. Sie freut sich über die große Bereitschaft und dankt dem DRK für die reibungslose Organisation des Impfeinsatzes.

Weitere Impfungen in Kyritz am Samstag

Für den Einsatz am Samstag im Azurit Seniorenzentrum und im Seniorenwohnpark in Kyritz stehen noch einmal 226 Impfdosen zur Verfügung. Somit sind die großen Pflegeheime im Altkreis Kyritz versorgt. Und das, früher als eigentlich geplant. Denn laut Informationen von Landrat Ralf Reinhardt sollte das Impfen in den Heimen parallel zum Start des Impfzentrums in Kyritz beginnen. Dank Initiativen des Kreises und des Kyritzer Hausarztes Jörg Kannenberg konnten die Bewohner und Mitarbeiter der Pflegeheime nun aber früher geimpft werden.

Von Sandra Bels