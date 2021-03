Corona: Im Kyritzer Impfzentrum nimmt der Betrieb zu

Kyritz/Neuruppin

Fast 300 Corona-Schutzimpfungen vorigen Freitag, weitere 289 Impfungen am Montag und so auch an den nun folgenden Tagen: In Kyritz kommt das Impfzentrum mit der Zulassung weiterer Personengruppen immer mehr in Fahrt.

„Wir öffnen uns langsam, aber stetig“, sagt Ronny Sattelmair, Chef des DRK-Kreisverbandes in Ostprignitz-Ruppin und für das Impfzentrum zuständig: „Astra Zeneca wird hier im Landkreis von den Leuten sehr gut angenommen.“

Nächste Terminvergaben wohl ab kommender Woche

Im Fokus stünden jetzt diejenigen, die in die neuen Impfkategorien einsortiert wurden: Erzieher an Kindertagesstätten und Lehrkräfte beispielsweise, hierbei vor allem aus den Grundschulen der Region.

Während diese „mit dem entsprechenden Arbeitgeberbescheid“ kommen, müssen die über 80 Jahre alten Menschen auf die nächsten Terminvergaben warten. „Ab nächster Woche dürfte es damit losgehen“, sagt Sattelmair: „Das ist gerade alles sehr im Fluss.“ Demnach seien die entsprechenden ersten Briefe längst unterwegs, denen die Betroffenen gesonderte Telefonnummern entnehmen können, statt wie bisher vergeblich die 116117 wählen zu müssen.

Vier Strecken im Impfzentrum Kyritz in Betrieb

Von den älteren Menschen, die bereits die erste Moderna-Impfung erhalten hatten, werden ab Mittwoch Patienten für ihre Zweitimpfung in Kyritz erwartet. Auch hierbei handelt es sich wie gehabt um den für diese Altersgruppe bislang verwendeten Impfstoff. „Wir steigern dann von drei auf vier Impfstraßen“, erklärt der DRK-Chef. Sechs solcher Strecken gibt es in Kyritz insgesamt, um später unter Volllast die Patienten für deren Erst- oder Zweitimpfungen parallel besser abarbeiten zu können.

Derweil teilte die Landkreisverwaltung mit, dass sich die Zahl der Covid-19-Genesenen um 22 auf insgesamt 2.936 Menschen erhöht hat. Lediglich eine laborbestätigte Neuinfektion ist dem Gesundheitsamt seit der Mitteilung vom Sonntag gemeldet worden. Damit gibt es derzeit 261 aktive Covid-19-Fälle im Landkreis.

Eine weitere Mutation, ein weiterer Toter

Außerdem ist ein weiterer Fall einer Virusmutation der britischen Variante festgestellt worden. „Die betreffende Person war bereits als Covid-19-Fall bekannt und hat sich schon in Quarantäne befunden“, informierte Landkreissprecher Alexander von Uleniecki.

Die Zahl der Verstorbenen hat sich auf um eine Person auf 148 erhöht. Zudem werden in den Kliniken Ostprignitz-Ruppins im Moment 15 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt. Davon befinden sich vier auf einer Intensivstation, zwei Patienten müssen beatmet werden.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis lag am Montag laut Landesgesundheitsamt bei 55,6. Das Gesundheitsamt des Landkreises in Neuruppin ermittelte eine Inzidenz von 52,6. Damit befindet sich der Kreis bei den Corona-Fällen im Landesvergleich weiterhin im Mittelfeld. Den derzeit höchsten Wert verzeichnet der Kreis Elbe-Elster mit 130,6. Die niedrigste Zahl weist Märkisch-Oderland auf mit 36,8.

Lesen Sie auch:

– Corona: Der Impfbus kommt nach Wittstock

Von Matthias Anke