Kyritz

Wann kriege ich meine Corona-Impfung? Das fragen sich heute viele. Solange der Impfstoff und somit die Impftermine noch knapp sind, wird nach einer vom Bundesgesundheitsministerium festgelegten Priorisierung geimpft. Wer nicht berechtigt ist, bekommt erst gar keinen Termin in einem der Impfzentrum wie in Kyritz.

Zurzeit impfberechtigt sind im Land Brandenburg alle in den Prioritätsgruppen 1 und 2., die das Gesundheitsministerium festgelegt hat. Hier ein Überblick, wer derzeit alles impfberechtigt ist und sich um einen Termin bemühen darf – wenn denn Impfstoff zur Verfügung steht.

Prioritätsgruppe 1

Hierzu zählen:– alle, die 80 Jahre oder älter sind– Bewohner und Personal von Alten- und Pflegeheimen– Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen mit hohem Corona-Ansteckungsrisiko – etwa Intensivstationen, Corona-Stationen, Rettungsdienste– Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen, die stark gefährdete Personen betreuen – etwa Krebskranke, Transplantierte, alte Menschen, Neugeborene

Prioritätsgruppe 2

Hierzu zählen:– Alle, die 70 Jahre oder älter sind– Personen mit Vorerkrankungen wie Trisomie 21, Demenz oder geistige Behinderung, schwere psychiatrische Erkrankungen– Krebskranke oder Krebspatienten, deren Erkrankung weniger als fünf Jahre zurück liegt, – COPD- oder Mukoviszidose-Betroffene– Menschen mit stark ausgeprägter Diabetes, chronischen Lebererkrankungen, chronischen Nierenerkrankungen– Menschen nach Organtransplantation– stark Übergewichtige mit einem BMI von über 40

Hausarzt muss Berechtigung bestätigen

Die Impfberechtigung aus medizinischen Gründen muss man sich vom Hausarzt bestätigen lassen und bei der Registrierung im Impfzentrum vorlegen.

Wer noch in die Prioritätsgruppe 2 gehört

Außerdem gehören zur Prioritätsgruppe 2 folgende Personengruppen, die jetzt auch impfberechtigt sind:– Bis zu zwei Angehörige, die zu Hause einen über 70-jährigen oder einen schwer kranken Menschen pflegen. – Schwangere– Pflegekräfte, die Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung betreuen– das Personal von Hausarzt-, HNO- und Zahnarzt-Praxen sowie von ärztlichen Notdiensten, Blutspendediensten, Infektionsstationen oder Notfall-Transporten

Einer von sechs Registrierungsschaltern im Kyritzer Impfzentrum. Quelle: Matthias Anke

Auch wichtige Berufsgruppen haben Priorität 2

Ebenfalls in der Prioritätsgruppe 2 und damit jetzt impfberechtigt sind:– Polizei- und Ordnungskräfte, die im Dienst einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind– das Personal von Kitas, Grundschulen, Sonderschulen, Förderschulen sowie Tagesmütter– Personen im öffentlichen Gesundheitsdienst, etwa in Kliniken, Bewohner und Personal von Flüchtlings- und Obdachlosenheimen

Prioritätsgruppe 3 muss sich gedulden

Gedulden müssen sich alle in der Prioritätsgruppe 3 – dort gehören etwa alle über 60-Jährigen hinein. aber auch die Beschäftigten im Lebensmittel-Einzelhandel oder in Apotheken, Lehrer an weiterführenden Schulen sowie Beschäftigte in kritischer Infrastruktur und Personen in staatlichen Schlüsselpositionen (Justiz, Polizei, Verwaltung, Bundeswehr, Zoll, Feuerwehr und Katastrophenschutz).

Erst danach dürfen sich alle die um einen Impftermin bemühen, die in keine der drei Prioritätsgruppen gehören. Die können sich dann aber vermutlich ganz unkompliziert beim Hausarzt impfen lassen.

Völlig unklar ist, welche Auswirkungen auf den Impfzeitplan die am Montag vom Bundesgesundheitsministerium verfügte Aussetzung des Impfstoffes Astra Zeneca auf den Impfzeitplan hat. Dies war der einzige Impfstoff, der hierzulande in größerer Menge zur Verfügung stand und der erst vor wenigen Tagen auch für über 64-Jährige freigegeben worden war.

Von Kathrin Gottwald