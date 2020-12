Corona-Impfzentrum in Kyritzer Sporthalle Untergangsstimmung bei Vereinen

Kyritz

Schüler des Kyritzer Jahn-Gymnasiums könnten nach den Weihnachtsferien, so auf ihrem Außengelände je nach Wetter kein anderer Sportunterricht möglich ist, die Turnhalle des SC Blauer Anker in der Ammerländer Straße als Ausweichquartier nutzen. Diese einstige Turnhalle der abgerissenen Lotte-Pulewka-Schule befindet sich in Privatbesitz und wartet aktuell nicht mehr nur mit Umkleiden und Sanitärbereichen nach neuem Standard auf sowie mit einer sanierten Fassade, sondern ganz frisch auch mit einem sanierten Hallenboden.

Der Landkreis hatte die Stadt bei der Suche nach Lösungen für die Gymnasiasten um Ideen gebeten und erklärt jetzt auf Nachfrage – ohne diesen Standort als solchen namentlich und schlussendlich schon bestätigen zu wollen: „Es hat eine Besichtigung gegeben. Die Halle ist aus unserer Sicht gut geeignet“, sagt Sprecher Manuel Krane.

Volleyballer des VC Fortuna sehen keine Alternative

Derweil geht unter anderen Nutzern der Kreissporthalle an der Perleberger Straße, in der die Schüler ansonsten Sportunterricht gehabt hätten, regelrechte Existenzangst um. Seit bekannt wurde, dass dieses Gebäude und auch das Kulturhaus nebenan als Corona-Impfzentrum genutzt werden soll, sorgen sie sich um ihren jeweiligen Trainingsbetrieb. Sollte dieser einstweilen wieder erlaubt werden, stünden allen voran die Volleyballer des VC Fortuna ohne Bleibe da. „Bei uns ist Untergangsstimmung“, sagt der Vorsitzende Gerd Jastrow mit Blick darauf, dass die Halle laut dem Landkreis mindestens für ein halbes Jahr lang nicht zur Verfügung steht.

Zuletzt konnten die Volleyballer nach den Sommerferien, in denen die Halle ohnehin geschlossen ist, zwar wieder trainieren. Jetzt aber sei nicht mal mehr eine Alternative in Sicht für das noch recht ungewisse Ende des aktuellen Lockdowns, ab dem Training wieder erlaubt ist.

Halle einst schon als Notquartier für Flutopfer

Jastrow informierte hilfesuchend bereits den BVV, den Brandenburger Volleyballverband. Bei dem stehe die Dosse-Halle in Wusterhausen als nächstmögliche Alternative auf dem Zettel. Schließlich war die Kyritzer Halle 2013 schon mal blockiert als Notunterkunft während des Elbe-Havel-Hochwassers.

Doch auch die Dosse-Halle sei ja durch viele Vereine per se belegt. Und die Halle des Blauen Anker? „Die kommt vermutlich nicht in Frage. Wir haben zu spezielle Anforderungen an unseren Spielbetrieb“, erklärt Jastrow mit Blick unter anderem auf genug auf Platz, Feldmarkierungen und Bodenbeschaffenheit. Schließlich spielen die Kyritzer in der Landesliga und auch Landesklasse.

Bislang noch kein Mitgliederschwund in Kyritz

Rund 150 Leistungsspieler zählt der Verein, davon eine 80- bis 90-köpfige Kinder- und Jugendabteilung. „Punktspiele sind ohne vernünftiges Training nicht zu machen“, sagt Jastrow. In der Konsequenz müsste man sich für eine Weile vom Spielbetrieb abmelden. Viel Aufbauarbeit ginge verloren. „Wenigstens ist bislang noch keiner bei uns ausgetreten – bislang.“

Was Jastrow ärgert: Er habe die Neuigkeit vom Impfzentrum aus der Zeitung erfahren, hätte sich gerne Gespräche im Vorfeld gewünscht. Dass der Kampf gegen Corona an erster Stelle steht, sei auch ihm klar. So aber fühle er sich „überhaupt nicht mitgenommen“ auf diesem Weg. „Wir sind der größte Nutzer der Halle. Neulich bekamen wir noch den ,Pokal des Landrates’ überreicht für unsere erfolgreiche Nachwuchsarbeit. Und nun das.“

SG Elektronik ebenso betroffen

Für Hallenturniere und Wintertrainings fällt der Standort an der Perleberger Straße auch für den Fußballverein Rot-Weiß weg. Das sei aber kein größeres Problem, erklärt Vereinschef Thomas Teschke: „So lange kein Schnee liegt und es nicht gerade minus 15 Grad sind.“

Mehr mit dieser Situation konfrontiert sind dafür die Kyritzer Leichtathleten und die Handballer der SG Elektronik beispielsweise. „Was machen wir, wenn es nicht bei dem halben Jahr bleibt? Einige befürchten, das könnte sich auf ein bis sogar zwei Jahre ausweiten“, berichtet SG-Chef Stefan Kieper.

Mitgliedsbeiträge könnten halbiert werden

Auch, weil die SG-Sektion Kraftsport im Ruderzentrum am Untersee dicht ist, lasse sich der Vorstand wegen der Beiträge eine Lösung einfallen. „Wir schlagen bei der nächsten Mitgliederversammlung vor, für 2021 die Beiträge zu halbieren.“ So die Versammlung überhaupt erfolgen kann. „Wir sind per Satzung verpflichtet, sie im ersten Quartal eines jeden Jahres abzuhalten.“

Wulff-Harri Häusler, Vorsitzender des SC Blauer Anker mit dem Schwerpunkt Tischtennis, hält Trainingsstunden für betroffene Vereine in seiner Halle für möglich. Schulsport würde dort nur tagsüber erfolgen. „Hallenzeiten können gerne erfragt werden“, sagt er und ermutigt auch die Volleyballer. Jene aus Wittstock haben nämlich während der Sommerferienschließzeit ihrer eigenen Halle wohl auch schon gerne in Kyritz trainiert.

Von Matthias Anke