Aktuell gibt es in Kyritz keine Corona-Schnelltests zu kaufen. Weder die beiden Apotheken noch Rossmann haben Angebote vorrätig. Aber noch diese Woche wird Nachschub erwartet, sagen die Verkäuferinnen bei Aldi in Kyritz. Derweil werden allein in Wusterhausen Corona-Schnelltests für 30 Euro von der Lilien-Apotheke angeboten.