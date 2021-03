Kyritz

Ines und Dietmar Peters aus Kyritz erinnern sich noch genau an den 8. März 2020. Es war der Tag, an dem die gesamte Familie Peters in die häusliche Isolation, wie die Quarantäne damals noch hieß, geschickt wurde. Im Kalender haben die beiden alles festgehalten. Die MAZ hatte Familie Peters während ihrer zweiwöchigen Quarantäne begleitet und regelmäßig über sie berichtet.

Das Paar hat vier Pflegekinder. Jasmina ist eins davon und sie geht in Neustadt in die Förderschule. Für diese wurde damals, wie auch für die benachbarte Prinz-von-Homburg-Schule, eine zweiwöchige Quarantäne verhängt – wegen der Sitzung im Neustädter Reitinternat am Wochenende 7./8. März, an der eine Frau aus Berlin teilnahm, die Kontakt zu einer positiv auf Covid 19 getesteten Person hatte.

Kyritzer Familie hat Fotobücher über das Corona-Jahr gemacht

Für die Familie aus Kyritz ist das Jahr 2020 seitdem „das besondere Jahr“. Es gibt sogar Fotobücher darüber. „2020 hat unser Leben komplett verändert“, sagt Ines Peters. Aber sie ist auch froh, dass es die Familie geschafft hat, bislang coronafrei zu bleiben. Und das, obwohl Dietmar Peters beim Rettungsdienst arbeitet und in der Vergangenheit öfter mit Covid-Patienten konfrontiert war.

Ihre Devise ist deshalb: Maske tragen, kein Urlaub, keine Besuche und Hände waschen. Das falle besonders den Kindern schwer. Aber sie haben sich inzwischen dran gewöhnt. „Schließlich will ja keiner krank werden“, so Ines Peters.

Gianna liebt es, die Fotobücher der Familie anzuschauen. Quelle: Sandra Bels

Italien-Urlaub ist ausgefallen

Sie hofft, dass das Leben nach Corona anders wird als davor. „Die Menschen waren doch nur noch unterwegs“, sagt sie und fügt an: „Nun musste jeder mal stoppen und sich für längere Zeit mit sich beschäftigen und auf sich besinnen.“ Das findet Ines Peters richtig gut. Sie ist auch nicht traurig darüber, dass der Italien-Urlaub und die Tage am Weißenhäuser Strand ausgefallen sind. „Wir haben hier auch schöne Ecken“, sagt sie. Und die kennt die Familie nun alle.

Der See ist besonders beliebt bei den Kindern. Und sie kennen so ziemlich alle Spielplätze in der Region. „Wir fahren viel Fahrrad und sind im Wald“, erzählt die Mutter. Sie findet es ein bisschen schade, dass es derzeit keine Kinovorstellungen und keine offenen Indoor-Spielplätze gibt. „Wir sind sonst auch immer gern nach Bad Wilsnack in die Therme gefahren“, sagt sie. Aber all das ist weggebrochen. Trotz allem will Familie Peters weiterhin positiv eingestellt bleiben.

Homeschooling hat gut funktioniert

Große Freude herrscht inzwischen darüber, dass die Kinder wieder zur Schule gehen dürfen. „Wir können endlich unsere Freunde wieder sehen“, sagt Gianna. Das Homeschooling hat Pflegemama Ines schon im ersten Lockdown gut organisiert und Regeln aufgestellt. Die Kinder durften bis 9 Uhr schlafen und um 10 Uhr begann die Schule. „Da gab es im zweiten Lockdown gar keine Probleme. Sie haben das super gemacht“, lobt Ines Peters.

In der Quarantäne 2020: Familie Peters bekam von ihren beiden Töchtern rechtzeitig zum Wochenende ein „Coro-Notfallpaket", Blumen und jede Menge Süßigkeiten. Quelle: privat

Zur Belohnung gab es Spielzeug

Zur Belohnung durfte sich jedes Kind ein Spielzeug aussuchen. Auch die Pflegemama ist stolz auf ihre Kinder. „Antonio hat angefangen Schreibschrift zu lernen und mit Gianna und Antonio habe ich Malfolgen gelernt.“ Jasmina hat sehr viel gemalt. Ines Peters hat sich Material bestellt, dass sie mit den Kindern bearbeiten kann. Sachunterricht fand zum Beispiel draußen statt.

Die Mutter erzählt: „Einen Tag haben wir Kellerasseln gesucht und uns dann bei Google über sie informiert. Zwei Monate Schule zu Hause, das sei irgendwie auch toll gewesen, sagt die Kyritzerin. Und die Kinder ergänzen: „Du hast uns ausgehalten und wir haben dich ausgehalten.“ Und dann lachen alle.

Kyritzer hoffen auf einen Urlaub in diesem Jahr

Vorsichtig geplant wird für dieses Jahr ein Italien-Urlaub. Im Oktober. Gebucht ist noch nichts. Das will Familie Peters erst kurz vorher machen. „Wenn im Sommer etwas geht, dann würden wir auch im Sommer fahren. Und wenn nicht, dann bleiben wir eben am See“, sagt Ines Peters.

Sie ist froh, dass sie und ihr Mann schon eine Corona-Impfung bekommen haben. Eigentlich wäre sie nicht so schnell an der Reihe gewesen. „Aber ich arbeite ehrenamtlich für das Hospiz und bekam deshalb früher die Möglichkeit“, sagt die Pflegemutter dankbar. Die Kinder wünschen nichts sehnlicher als das: „Corona soll endlich aufhören.“

Von Sandra Bels