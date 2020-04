Kyritz: Kaum Engpässe, aber Warteschlangen vor der Apotheke

Kyritz

„Wir haben seit der Coronakrise mehr zu tun, aber Warteschlangen bilden sich bei uns nur selten.“ Claudia Rückborn, die Inhaberin der Lilien-Apotheke in Wusterhausen sieht sie wenn überhaupt eher mal am Dienstag oder Freitag, wenn Markttag ist.

Dass es sich vor der Apotheke in der Innenstadt nicht staut, liegt laut Inhaberin wohl auch am Angebot des Botendienstes. Wer nicht in die Apotheke kommen möchte, steckt sein Rezept in den Briefkasten und bekommt die Medikamente nach Hause geliefert.

Anzeige

Apotheken-App wird verstärkt genutzt

Aber auch ein anderer Service wird nach Aussage von Claudia Rückborn immer mehr in Anspruch genommen. Es ist die App „Deine Apotheke“. Nutzer haben damit einen direkten Draht zu ihrer Apotheke. Rezepte können fotografiert und dann dorthin gesendet werden. Es gibt die Möglichkeit, Medikamente vorzubestellen oder mit einem Mitarbeiter per Chat ins Gespräch zu kommen, zum Beispiel, wenn das Medikament nicht da ist oder es andere Probleme gibt. „Das ist eine gute Vorbereitung auf das E-Rezept, das ja bald eingeführt werden soll“, sagt Claudia Rückborn.

Weitere MAZ+ Artikel

Wusterhausener Apotheke stellt Desinfektionsmittel her

Bei Facebook hat sie mitgeteilt, dass sie Desinfektionsmittel herstellt und verkauft. Eine Flasche mit 200 Milliliter gibt es pro Kunde. Auch Mundschutz, der ja aktuell besonders gefragt ist, wegen der Tragepflicht in Brandenburg, können Kunden bei ihr kaufen. „Wir geben fünf Masken pro Haushalt ab“, sagt Claudia Rückborn. FSP-2-Masken werden einzeln verkauft.

Zutritt zur Apotheke gibt es nur noch mit Schutzmaske. Quelle: Sandra Bels

Paracetamol-Saft ist nicht zu bekommen

Engpässe gebe es auch bei Medikamenten immer wieder mal. Meist treten sie bei Paracetamol, Ibuprofen und Blutdruckmitteln auf. „Aber wir haben alles vorbestellt und derzeit ist auch alles da“, sagt Claudia Rückborn. Lediglich Paracetamol-Saft sei derzeit überhaupt nicht zu bekommen. Als Alternative gibt es für die Kinder Zäpfchen.

In Sachen Maskenpflicht lobt die Apothekerin ihre Kunden als sehr diszipliniert. Am Montag seien viele noch unsicher gewesen und ohne gekommen. Tags darauf gab es dann aber kaum noch jemanden ohne Schutzmaske. Für sich und ihre Mitarbeiter findet die Apothekerinnen die Regelungen in Brandenburg sehr streng. „Wir schützen uns schon mit einer großen Plexiglasscheibe und müssen dennoch den ganzen Tag einen Mundschutz tragen“, sagt die Apothekerin. Das belaste die Arbeit in der Apotheke zusätzlich.

Warteschlange an der Kyritzer Kreis-Apotheke

Anders als in Wusterhausen bildet sich auf dem Hof der Kyritzer Kreis-Apotheke täglich und meist am Vormittag eine Warteschlange. Filialleiterin und Apothekerin Julia Matelski sagt: „Wir haben mehr zu tun als sonst.“ Auch die Botendienste seien stark angestiegen. Jeder kann diese in Anspruch nehmen. Es gilt nur, das Rezept oder einen anderen Bestellwunsch aus der Apotheke in den Briefkasten zu werfen. „Wir liefern zweimal am Tag aus“, sagt die Apothekerin.

Hier geht es nicht mehr hinein. Der Eingang vom Marktplatz aus in die Kyritzer Kreis-Apotheke ist schon seit Wochen geschlossen. Quelle: Sandra Bels

Die Kunden lassen sich hauptsächlich den Grundbedarf an Medikamenten verschreiben. Dazu gehören in der Kreis-Apotheke neben Blutdruckmitteln auch Insuline. Der Verbrauch an Erkältungsmedikamenten habe laut Julia Matelski nicht zugenommen.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Eng kann es derzeit bei den Schilddrüsenpräparaten werden. „Aber wir versuchen in jedem Fall eine Lösung zu finden“, sagt sie auch in Zusammenarbeit mit der Hauptapotheke in Wittenberge und der zweiten Filiale in Kyritz, der Fontane-Apotheke in der Straße der Jugend. Paracetamol und Ibuprofen seien ausreichend verfügbar. „Aber die Krise dauert ja auch noch an“, so die Filialleiterin.

Masken werden täglich bestellt, aber nicht immer geliefert

Schutzmasken bestellt sie nahezu täglich, nur werden nicht immer welche geliefert. Gegenwärtig gibt es aber Masken. Beim Desinfektionsmittel sieht es da schon anderes aus. Nur manchmal kommen ein paar kleine Flaschen mit. Das Mittel selbst anzumischen sei schwierig, weil es bei kaum Flaschen zum Abfüllen gibt.

Um alle Kundenwünsche erfüllen zu können, haben die Mitarbeiterinnen der Kreis-Apotheke die Arbeit umstrukturiert und an die neuen Gegebenheiten angepasst. Die Mittagspause gehört dazu. In dieser Zeit wird ein großer Teil der Medikamente für den Botendienst zusammen gestellt.

Außerdem haben die Mitarbeiterinnen früh angefangen, sich selbst zu schützen, damit sie weiter für die Patienten da sein können. Mundschutz und Handschuhe sind deshalb schon seit Wochen aus dem Arbeitsalltag in der Kreis-Apotheke nicht mehr wegzudenken.

Von Sandra Bels