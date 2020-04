Heinrichsfelde

Polizisten stellten bei einer Kontrolle eines Autos aus Berlin am Donnerstag gegen 0.15 Uhr in Heinrichsfelde fest, dass in dem Wagen drei Personen saßen. Zwei von ihnen gehörten zueinander. Alle gaben an, auf der Durchreise zu sein.

Die Beamten baten dann mit Verweis auf die Mindestabstandsregelung zur Eindämmung des Coronavirus, die in dem Auto nicht eingehalten wurde, die dritte Person aus dem Wagen. Diese musste sich eine andere Beförderungsmöglichkeit suchen, teilte die Polizei mit.

Die Polizisten fertigten eine Mitteilung über den Vorfall an und schickten diese an den Landkreis Ostprignitz-Ruppin.

Von MAZonline