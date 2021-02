Kyritz

„Was darf ich Ihnen bringen?“ Diese Frage der Bedienung gehört zu jeder gepflegten Speisegaststätte wie Messer, Gabel und Serviette neben dem Teller. Erinnern Sie sich? Ein Kellner empfiehlt Ihnen auch noch die Spezialität des Hauses. Lange her so ein Erlebnis. Seit Monaten ist dieser freundliche erste Kontakt zum Gast bekanntlich von der Karte gestrichen. Zwangsläufig.

Das Coronavirus hat in der Gastronomie die Stühle hochgestellt. Zwar behelfen sich viele Wirte landauf, landab mit einem Bestelldienst, aber dieser Gruß aus der Küche kommt ja nur an, wenn man ihn sich selbst abholt. Und davor steht erst einmal das Bestellen per Telefon oder E-Mail nach einem Blick auf bunte Bildchen im Internet.

Unter freiem Himmel

Da erweist es sich als hilfreich für den Hungrigen on Tour, dass es Versorger gibt, die alles vorbereitet haben und nur darauf warten, es gegen klingende Münze abzugeben – und sei es unter freiem Himmel. Imbissbetreiber sind in diesen Tagen gefragter denn je. Ihre Offerten schreiben sie mit Kreide auf schwarze Tafeln und auf Pappschilder.

Lars Opelka vom „Hamburger Grill“ in Kyritz spricht seit gut drei Jahrzehnten auf diese Art seine Kundschaft an. Gemeinsam mit Ivonne Reimann und Kathrin Fulde macht er in der Stadtmitte Hungrige satt. Die Vermutung, dass jetzt besonders viel los ist vor seinem Tresen, bestätigt der Koch aber nicht.

Corona killt den Partyservice

„Meine Laufkundschaft hält mir die Treue. Es sind zum Beispiel Beschäftigte aus dem nahen Finanzamt, aus anderen Firmen sowie Bauarbeiter, die in der Innenstadt zu tun haben. Dennoch gibt es natürlich Verluste. Schließlich ist ja schon in der ersten Coronawelle unser kompletter Partyservice weggebrochen“, sagt Opelka: „Alle Jugendweihe- und Konfirmationsfeiern fielen flach. Hochzeitsfeiern wurden nach hinten verschoben. Und aktuell soll ja auch schon wieder lange jeder möglichst für sich bleiben.“

Lars Opelka ist zwar einsichtig, sehnt aber den Wechsel zurück zu den alten Zeiten herbei – kllare Vorgaben und Entscheidungen auch. Dass die paar Stühle, die er in seinem Geschäft normalerweise für Esser vorhält, unbesetzt bleiben müssen, kann er verschmerzen.

Zettel und Infektionswege

„Okay, wenn’s hilft, muss es eben sein. Lieber so wie jetzt, als zurück zu einer Schein-Normalität mit Zettelchen ausfüllen wegen möglicher Rückverfolgung von Infektionswegen“, ist die Meinung des Chefs, der von Montag bis Samstag außer Imbissvarianten bis zu 16 warme Mahlzeiten zubereitet. Mit seinen Mitarbeitern bringt er Mahlzeiten sogar sonntags nach Hause. Beim Essen auf Rädern, das Kathrin Fulde ins Kyritzer Stadtgebiet ausfährt, sieht Lars Opelka immerhin einen leichten Aufwärtstrend. Abnehmer sind hauptsächlich im Seniorenalter.

Zu Mandy Wodarz an den Imbisswagen kommt Kundschaft jeden Alters. Sitzgelegenheiten und Stehtische sucht man auch bei ihr vor dem Edeka-Markt an den Ausfallstraßen nach Pritzwalk und Perleberg vergeblich. Selbst das breite Brett zum Abstellen von Einkaufstaschen, während sie Plastebehälter füllt, muss hochgeklappt bleiben.

„Hier sollen sich nicht mal Grüppchen versammeln können. Wir sind wie alle aus der Branche zu reinen Anbietern für zu Hause geworden. Das Ordnungsamt kontrolliert, ob wir die Vorgaben einhalten“, sagt Mandy Wodarz.

Wenn sie an den Werktagen vormittags ihr Speisemobil einparkt, hat sie schon eine halbstündige Autofahrt hinter sich. In diesen Tagen kann es für die 38 Kilometer von Frankendorf auch länger dauern. Am Abend zuvor hat ihre Mutter Anke in der Küche der Familiengaststätte „St. Hubertus“ gekocht, was in die Bain Marie – den beheizbaren Wasserbecken – gefüllt wird.

Hausmannskost und Brathähnchen

Es sind täglich zwischen sechs und acht Gerichte, alles solide Hausmannskost. Dazu dreht sich dann auch eine ganze Batterie Brathähnchen ihrem Verspeisen entgegen. Den typischen Wurstimbiss gibt es ebenso, wie heißen Kaffee und kalte Getränke.

Mandy Wodarz gehört mit ihren Angeboten schon seit 16 Jahren zum größten Kyritzer Handelsplatz bestehend aus zwei Supermärkten und einem Baumarktcenter, Obst- und Gemüsehändler, Backwarenverkauf und weiteren Service­einrichtungen. Sie kann deshalb die Versorgungslage mit der Vor-Corona-Situation gut vergleichen.

„Außer, dass wir es für meine Kunden zwangsläufig unbequemer machen mussten, hat sich wenig verändert. Aber nur auf den ersten Blick. Dadurch, dass der Hagebaumarkt keine üblichen Öffnungszeiten für jedermann mehr gestatten darf, bleiben natürlich auch an meinem Wagen Kunden weg.“

Dazu kommt: Für viele Bauarbeiter, normalerweise Stammkunden an der Essensausgabe, sind Januar und Februar Monate mit Leerlauf. Projekte ruhen. Eis und Schnee fordern ihren Tribut.

Manchen vergeht der Appetit

Die Pandemie, in der sich Menschen möglichst wenig treffen sollen, tut ihr Übriges. Die Folgen von Corona spürt jeder irgendwie. Und zum Leidwesen der Versorger vermiest das alles manchem schon den Appetit.

