Während der Umbauzeit der Kita Kunterbunt in Kyritz wird auf Container gesetzt. Doch klappt das überhaupt noch angesichts der Flüchtlingskrise in Europa und den Bedarf für solche Anlagen? Das ist nicht die einzige Frage, die in Kyritz Kopfzerbrechen bereitet. Es geht vor allem ums Klosterbauprojekt.