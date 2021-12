Kyritz

Die ersten Testwilligen ließen am Mittwoch nicht lange auf sich warten. Sie kamen schon kurz nachdem Frank Herrmann an der ehemaligen Tankstelle in der Pritzwalker Straße von Kyritz seine neue Corona-Teststation geöffnet hatte. Das war um 11 Uhr. Zusammen mit seinem Mitarbeiter Klaus-Dieter Sehmrau führte er schon kurz nach elf die ersten zehn Tests durch. Sehmrau erledigt die Schreibarbeiten, Herrmann testet. Annahme, Test und Ausgabe des Ergebnisses erfolgen aus unterschiedlichen Fenstern. Getestet wird von Montag bis Samstag in der Zeit von 11 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 14 Uhr.

Weitere Testmöglichkeit in Kyritz

In Kyritz ist das nicht die einzige Teststelle. Eine weitere wird von der Volkssolidarität betrieben in der Perleberger Straße 39a. Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr sowie am Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 14 Uhr.

Unübersehbar. Hier gibt es Corona-Schnelltests. Quelle: Sandra Bels

Teststation in Neustadt

Die Teststelle in Neustadt bei EXIP (Ambulanter Pflegedienst) in der Robert-Koch-Straße 1 hat Montag bis Freitag von 12 bis 14 Uhr und Samstag nach Bedarf geöffnet.

Schnelltests auch in Wusterhausen

In Wusterhausen gibt es Tests im Alten Laden des Herbstschen Hauses Am Markt 3 von Montag bis Freitag zwischen 14 und 17 Uhr.

Von Sandra Bels