Kyritz: Stephanuskinder senden bunte Grüße von zu Hause

Kyritz

„Wir vermissen euch.“ So steht es neben der Eingangstür der Kyritzer Stephanus-Kita in der Prinzenstraße an der Fensterscheibe. Dazu gibt es Bilder, gemalt von Kindern. Es sind die Kinder, die wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht in die Kita gehen können. Gerade ist wieder ein Brief angekommen. Kita-Leiterin Sabine Heller ist gerührt angesichts der tollen Verzierung mit bunten Herzen auf dem Umschlag. „Wir vermissen unsere Kinder auch“, sagt sie im Namen ihrer Kolleginnen.

Sieben Kinder in der Notbetreuung

Sieben Kinder kommen in die Notbetreuung der Kita. Nicht immer sind alle da. Sie haben derzeit teilweise eine Eine-zu-eins-Betreuung, denn die Erzieherinnen sind alle im Dienst. Wer sich nicht um die Kinder kümmert, erledigt zum Beispiel Dokumentationsarbeiten.

Anzeige

Erzieherinnen rufen per Brief zum Malen auf

Dabei kam den Erzieherinnen Nicole Manig und Claudia Brunnemann auch die Idee für den Aufruf zum Bilder malen. Er wurde per Post bereits zu Ostern an die Familien verschickt. Ende der vergangenen Woche kamen die ersten Bilder an. Täglich treffen neue Werke ein, zum Beispiel im Herzchen-Umschlag. Alle bekommen ihren Platz in den Fenstern der Kita. „Wir hoffen, dass die Kinder bei Spaziergängen ihre eigenen Bilder entdecken“, sagt die Kitaleiterin.

Weitere MAZ+ Artikel

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Kyritzer Kita kontaktiert Familien

Darüber hinaus nehmen die Erzieherinnen auch Kontakt zu den Familien auf, um in Erfahrung zu bringen, wie es ihnen geht. Sabine Heller weist aber auch darauf hin, dass Eltern gern in der Kita anrufen können, um mit einer Erzieherin ins Gespräch zu kommen oder sich einen Rat zu holen.

Die Kitaleiterin rechnet auch damit, dass sich die Zahl der Anträge auf eine Notbetreuung dem nächst erhöht, denn der Kreis der systemrelevanten Berufe wird erweitert und es soll auch ein Anspruch bestehen, wenn nur ein Elternteil systemrelevant ist.

Von Sandra Bels