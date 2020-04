Kyritzer Verein verlegt Jugendweihe in den September

Kyritz/Wusterhausen

In fünf Wochen wäre es so weit gewesen: Am 16. Mai hätten 130 junge Leute aus dem Raum Kyritz in Wusterhausen ihre Jugendweihe erhalten sollen. Covid-19 und die damit verbundenen Restriktionen machen einen Strich durch diese Rechnung.

Als Träger sagt der Kyritzer Verein Ostprignitz Jugend die Großveranstaltung in der Dossehalle nun ganz offiziell ab. „Wir verschieben die Jugendweihe auf den 19. September“, teilt Organisatorin Anja Büchner mit, „in der Hoffnung, dass die Beschränkungen für solche Veranstaltungen dann so weit aufgehoben sind.“

Kyritzer müssen noch einmal alles organisieren

Das ehrenamtliche Veranstalterteam habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, versichert Anja Büchner. „Wir waren dazu auch mit dem Gesundheitsamt in Kontakt und wir mussten natürlich unsere freiwilligen Helfer fragen, wann es bei ihnen terminlich möglich ist.“

Vor den Sommerferien, das zeichnete sich schnell ab, würde der Seuchenschutz den Festakt voraussichtlich noch nicht zulassen. Ein Termin in den Ferien wäre für viele Familien vermutlich sehr ungünstig. Also landete man schließlich im September.

Familien der Teilnehmer erhalten Post

„Wir haben jetzt alle Familien angeschrieben. Die Briefe sind am Mittwoch rausgegangen“, sagt Anja Büchner. „Wir hielten es für wichtig, erst mal den persönlichen Kontakt zu den Familien herzustellen.“

Die Jugendweihe besteht traditionell nicht nur aus dem großen Festakt, sondern auch aus einer Reihe vorbereitender Veranstaltungen. So war beispielsweise für Ende März eine Fahrt ins Anne-Frank-Zentrum in Berlin geplant. Auch sie musste abgesagt werden. „Wer sich dafür angemeldet hat, der kann im nächsten Jahr mitfahren“, verspricht Anja Büchner. Über den genauen Termin werde man noch rechtzeitig informieren.

Weitere Veranstaltungen verschoben

Für den 11. Mai war zudem ein Filmabend im Kyritzer Waldkino geplant. Der wurde auf den 28. August verschoben. Nach wie vor stehen mit „Tschick“, „Jurassic World“ und „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ drei Filme zur Auswahl. Die Abstimmung wurde bis Juli verlängert. „Momentan liege „Tschick“ vorn, teilen die Veranstalter mit.

Die Stellproben für die Festveranstaltung sollen im September erfolgen. Die genauen Termine erhalten die Teilnehmer per Post.

All das Umorganisieren wirkt sich sogar schon ein wenig auf die Jugendweihe 2021 aus. „Der nächste Jahrgang kann sich diesmal erst nach den Herbstferien ­anmelden“, erklärt Anja Büchner.

Verein ist seit 1991 Träger

Im Gebiet des einstigen Kreises Kyritz übernahm 1991 der Verein Ostprignitz Jugend die Trägerschaft über die Jugendweihen. In anderen Regionen gibt es andere Veranstalter wie beispielsweise den Humanistischen Verband oder den Verein Jugendweihe Berlin/ Brandenburg.

Im vergangenen Jahr nahmen 120 junge Leute an der Zeremonie in der Wusterhausener Dossehalle teil. Zusammen mit den Familien füllten an zwei Terminen insgesamt fast 1000 Menschen die Halle.

Aktuelle Informationen gibt es unter www.ostprignitzjugend.de. Für individuelle Nachfragen ist das Jugendweihe-Team derzeit montags und mittwochs von 10 bis 13 Uhr unter 033971/7 23 67 zu erreichen.

Von Alexander Beckmann