Kyritz: Weltladen versüßt den Osterdienst im Krankenhaus

Das Team des Kyritzer Weltladens hat den Pflegekräften, Ärzten und Servicemitarbeitern des KMG Krankenhauses, die am Osterwochenende im Einsatz waren, eine süße Osterüberraschung bereitet. Der Kyritzer Kantor Michael Schulze übergab zusammen mit Pfarrerin Anna Hellmich insgesamt fünf Körbe Süßes – Ostereier, Mini-Schokoladen und Osterhasen – an Pflegedienstleiterin Iris Weise. Der Weltladen ist in kirchlicher Trägerschaft.

Weltladen wegen Coronakrise geschlossen

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Geschäftes hatten überlegt, was sie mit den bereits bestellten Süßigkeiten zu Ostern machen können, da der Laden ja wegen der Coronakrise geschlossen ist, und somit auch nichts verkauft werden kann. „Wir haben deshalb beschlossen, dem Krankenhauspersonal danke für seine Arbeit zu sagen“, so Anna Hellmich. Der Gemeindekirchenrat hatte die Körbe zusammengestellt und jeden mit einem persönlichen Anschreiben für die Krankenhausmitarbeiter versehen.

Jeder Korb war mit einem persönlichen Ostergruß und einem Dankeschön versehen. Quelle: Sandra Bels

Zwölf ehrenamtliche Helfer in Kyritz

Der Weltladen hat derzeit zwölf ehrenamtliche Helfer. Gerade hatten sich neue Ehrenamtler gemeldet, die nun aber nicht arbeiten können, weil der Laden in der Hamburger Straße von Kyritz wie alle anderen Geschäfte geschlossen ist. Bis dahin sei der Verkauf sehr gut gelaufen, so die Pfarrerin. Sie wies auch darauf hin, dass die Kirchengemeinde mit dem täglichen 20-Uhr-Läuten an alle Leute denken will, die jetzt für alle anderen arbeiten müssen. „Wir wollen zeigen, dass auch diese Menschen nicht vergessen werden“, so Anna Hellmich.

Iris Weise dankte im Namen der Mitarbeiter des Krankenhauses der Kirchengemeinde für das Geschenk zum Osterfest. Sie verteilte die Körbe mit den Süßigkeiten auf die einzelnen Stationen. Dazu gehörten die Intensivstation, die Rettungsstelle, die Serviceabteilung, die Physiotherapie und der Ärztliche Dienst.

Von Sandra Bels