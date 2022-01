Corona: Kyritzer gründen Bürgerinitiative gegen Diskriminierung

Kyritz

In der Kleeblattregion ist eine Bürgerinitiative in Gründung, die sich gegen jede Art von Diskriminierung wendet. Derzeit gibt es etwa zehn Mitstreiter, die sich aktuell wegen der Coronaregeln online treffen und so miteinander im Austausch stehen. Dazu zählen Jenny Bessert und Andreas Knieknecht aus Kyritz sowie Eddy Schümann aus Friesack.

Kyritzer melden Demo gegen Coronapolitik an

Jenny Bessert und Andreas Knieknecht hatten auch die Demonstration gegen die Coronapolitik am vergangenen Sonntag angemeldet, diesmal tritt als weiterer Veranstalter der Havelländer auf.

„Wir sind parteiunabhängig und grenzen uns deutlich von der als rechtsextremistisch geltenden Partei III. Weg ab“, sagt Andreas Knieknecht. „Wir wollen das Gespräch mit den Bürgern der Region suchen, um die aktuell zu beobachtende Spaltung der Gesellschaft zu überwinden“, so Knieknecht.

Kyritzer Initiative will mit vielen Menschen ins Gespräch kommen

Zu einer Form der Diskriminierung in der Gesellschaft zählt nach Meinung der Bürgerinitiative die 2-G-Regel, da sie eine Form der Impf-Apartheid sei. „Darum ist es wichtig, mit allen Menschen ins Gespräch zu kommen, die die derzeitige Spaltung der Gesellschaft überwinden wollen“, so Knieknecht.

„Wir möchten gehört werden, suchen auch den Kontakt zur Kommunalpolitik und zu den Verantwortlichen in den Verwaltungen der bunten Kleeblattregion“, sagt er.

Kyritzer wollen von unten etwas bewegen

Ziel sei es bei alledem, von unten etwas zu bewegen, damit ein Umdenken in der Bundes-Coronapolitik und in der Gesellschaft stattfindet. Denn derzeit gebe es dadurch viele Ungerechtigkeiten, Willkür, und es entstehe ein immer größerer gesamtgesellschaftlicher Schaden, meint Andreas Knieknecht.

Jenny Bessert sagt: „Wir stehen für Gerechtigkeit und das Grundgesetz.“ Genau so steht es auch auf dem aktuellen Handzettel, der ab sofort für jeden Sonntag 14 Uhr in Kyritz zur Demonstration unter freiem Himmel einlädt.

Erster Spaziergang im Dezember in Kyritz

Die Kyritzerin war es auch, die im Dezember 2021 erstmals zum noch unangemeldeten Spaziergang am Untersee in Kyritz aufgerufen hatte. Schon damals war ihr wichtig, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Daran habe sich nichts geändert. Etwa 20 Teilnehmer waren damals ihrem ersten Aufruf gefolgt und von der Polizei begleitet worden. Seitdem steigt die Teilnehmerzahl allmählich. Am vergangenen Wochenende waren 130 Bürger auf der Straße.

Kyritzer Demonstrationen sind bei der Polizei angemeldet

Jenny Bessert sagt, dass alle unter dem Motto „Kyritz geht spazieren!“ stattfindenden Versammlungen polizeilich angemeldet sind und in enger Abstimmung mit den Verantwortlichen der Kyritzer Polizeiwache stattfinden. Sie freut sich, dass durch die Gründung der Bürgerinitiative in ihrer Heimatstadt Bewegung in die für sie verfahrene Situation kommt.

Und sie hofft, dass in den nächsten Wochen viele Ideen zusammenkommen, wie man der entstandenen Spaltung der Gesellschaft entgegenwirken kann.

Von Sandra Bels