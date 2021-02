Kyritz/Wusterhausen

Auch an den Grundschulen der Kyritzer Region von Demerthin über Breddin, Neustadt und Wusterhausen bis Kyritz selbst startete nach der langen Corona-Pause am Montag wieder der Präsenzunterricht. Die Klassen wurden dafür in der Regel geteilt. Eine Hälfte kommt in dieser Woche, die andere, die derweil weiterhin Distanzunterricht hat, in der nächsten Woche und so weiter. An mancher Einrichtung wechseln sich die Schüler tageweise ab statt wöchentlich.

Bemerkenswert: In der Kyritzer Goethe-Grundschule wurden die Kinder jetzt von einer bereits nahezu komplett geimpften Lehrerschaft empfangen. Denn fast alle der 28 Beschäftigten inklusive der Schulsozialarbeiter nutzten in der vergangenen Woche die kurzfristige Möglichkeit, sich im Kyritzer Impfzentrum die erste Dosis geben zu lassen. „Bis auf wenige Ausnahmen wegen ganz individueller Gründe“, sagt Schulleiterin Birgit Menzel.

Lehrer froh über die Gelegenheit zur Impfung

Im Impfzentrum stand der Stoff Marke Astra-Zeneca zur Verfügung, der aber für die aktuell vorrangig zu impfende, älteste Bevölkerungsgruppe ungeeignet ist. „Als wir davon erfuhren, haben wir nicht viel gemuckt und sind los. Dass das so schnell relativ reibungslos klappte, war der guten Kommunikation mit der Bürgermeisterin zu verdanken und natürlich dem Einsatz des Landrates“, berichtet Birgit Menzel.

Mit Blick auf die anschließende Kritik an Ralf Reinhardt (SPD), eigenmächtig Impfgruppen vorgezogen zu haben, so beispielsweise auch Feuerwehrleute und Verwaltungspersonal, sagt sie: „Wir waren so froh darüber. Doch was anschließend politisch daraus gemacht wurde, war schockierend.“

Tageweiser Wechsel zugunsten des Lernstoffs

Wie die ersten drei Tage an der Grundschule verliefen, soll am Mittwoch von der Schulkonferenz ausgewertet werden. Sie besteht neben den Lehrern aus Elternvertretern und Schülern und trifft sich im Stadtsaal des Mehrgenerationenhauses. Auch die Entscheidung für den tageweisen Wechsel des Präsenz- und Distanzunterrichtes werde besprochen. Das Bildungsministerium hatte den Schulen die Entscheidung für eines der Modelle schließlich überlassen, das nur noch mit einem Konzept zu unterlegen war.

„Wir wollten auch erst den wochenweisen Wechsel. In Gesprächen fiel uns dann mehr und mehr auf, dass dies vielleicht für alle organisatorisch besser wäre, aber inhaltlich für die Schüler nur der tageweise Wechsel spricht. Und so lässt sich auch die Last der inhaltlichen Arbeit wieder mehr von den Eltern wegnehmen.“

Erfahrungsaustausch per Videokonferenz

Laut Birgit Menzel lautete die Vorgabe „größtmögliche Transparenz“. Diese sei durch die Infos in der Schulcloud, auf der Schulhomepage, in Elternbriefen und nun eben auch per anschließender Schulkonferenz gegeben. Sie werde beim übernächsten Mal womöglich per Videochat tagen – so, wie schon am Montag die Lehrer nach ihrem Start mit dem Wechselmodell. Birgit Menzel am frühen Nachmittag: „Es ist ein erstes Feedback. Wir sprechen gleich darüber, wie wir das empfanden, wo wir nachbessern müssen.“

Zu den Schulen mit einem wöchentlichen Wechsel gehört die Astrid-Lindgren-Grundschule in Wusterhausen. Die Entscheidung dazu wurde laut Schulleiterin Birgit Kusche Mitte voriger Woche von der Schulkonferenz getroffen, die in der Dosse-Halle zusammenkam.

Wusterhausener nach Covid-19-Erfahrungen sensibilisiert

„Es hat alles geklappt“, sagt sie nach dem ersten Unterrichtstag – und voller Hoffnung, dass das Coronavirus die Schule nicht erneut so sehr trifft wie Anfang Dezember. Da mussten nach zunächst einzelnen Covid-19-Infektionsfällen nach und nach sechs der zwölf Klassen in die Quarantäne geschickt werden. Vor allem aber, weil von den 20 pädagogischen Mitarbeitern der Schule bald elf in Quarantäne und damit zu Hause bleiben mussten, ruhte der Betrieb im Schulhaus fast komplett. Es gab folglich nur noch Distanzunterricht – während die anderen Schulen der Region den Präsenzbetrieb aufrechterhalten konnten.

Auch Birgit Kusche selbst hatte es erwischt. „Zufrieden, dankbar und demütig“ sei sie nun rückblickend, „keine besonderen Symptome“ erlebt haben zu müssen. Doch sie kenne eben „so einige, die schwer damit zu tun hatten“.

Kinder müssen jetzt medizinische Masken tragen

Um so mehr wird jetzt auch in den Grundschulen auf das Tragen ausdrücklich medizinischer Masken gedrängt. Neustadts Homburg-Schulleiter Ronald Roggelin etwa wies im entsprechenden Elternbrief sehr deutlich darauf hin. Bei ihm waren ebenso Anfang Dezember Klassen von Quarantäne betroffen.

Dass viele Kinder jetzt trotzdem noch mit Stoffmaske kamen, gehört zu den Erfahrungen dieses Neustarts. „Es müssen keine FFP-2-Masken sein, es gibt ja auch medizinische Kindergesichtsmasken“, sagt Birgit Menzel.

Für ein einheitliches System Thomas Knöpp, Vorsitzender des Kreisschulbeirates, hätte sich „ein einheitliches System“ beim Wechselunterricht gewünscht. „Das Bildungsministerium hätte das festlegen müssen“, kritisiert er. Stattdessen konnten sich die Schulen selbst für ein Wechselmodell entscheiden. Hätten Eltern Kinder an unterschiedlichen Schulen, so seien die verschiedenen Formen des Wechselunterrichts schwer im Familienalltag zu organisieren, sagte Knöpp.

Von Matthias Anke