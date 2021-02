Corona-Lockerung bringt Blüten nach Kyritz zurück

Kyritz

Gartenmärkte, Blumenläden und Gärtnereien gehören in Brandenburg zu den ersten Einzelhändlern, die auf Geheiß der Landesregierung wieder aus dem Lockdown heraus dürfen. Ab Montag können sie wieder öffnen. Besonders bei den Geschäftsleuten selbst ist die Freude darüber natürlich groß.

Wie viele andere Einzelhändler der Kyritzer Innenstadt hatte beispielsweise auch Ina Uckert-Krüger mit ihrer „Blumenoase“ in der Johann-Sebastian-Bach-Straße über die vergangenen Monate versucht, den Kontakt zur Kundschaft zu halten. „Wir waren die ganze Zeit präsent und haben unsere Kunden auf Bestellung bedient.“ Vor allem traditionelle Anlässe wie Beerdigungen hätten die Nachfrage zumindest ein wenig in Gang gehalten, berichtet die Blumenhändlerin. Aber auch sie musste Mitarbeiter nach Hause schicken und Kurzarbeitergeld in Anspruch nehmen.

Kyritzer Floristin will vorsichtig bleiben

Für die Wiedereröffnung am Montag sieht sich Ina Uckert-Krüger gut vorbereitet. Sie hofft auf die Rückkehr der Kundschaft. Dabei gelte im Umgang miteinander: „Vorsichtig sind wir weiterhin.“ Aber das Angebot werde auf jeden Fall von Anfang an dem üblichen Umfang entsprechen.

Auch Melanie Langfeld in ihrer Gärtnerei in der Kyritzer Grünstraße ist eifrig bei den Vorbereitungen. Sie weiß, dass es viele ihrer Kollegen in der Branche ähnlich halten. „Da bricht jetzt ein bisschen das Chaos aus, weil alle Ware bestellen.“ Hinzu komme der vergangene Wintereinbruch, der den Baumschulen noch immer die Arbeit erschwere. Aber: „Zu Dienstag erwarte ich ganz viel Ware.“

Die Vorbereitungszeit sei nun einmal etwas knapp. „Wir wussten ja lange nicht, wie und wann es weitergeht.“ Immerhin habe der aktuelle Lockdown für sie saisonal etwas günstiger gelegen als der vom vergangenen Frühjahr. „Wir machen ja sonst auch erst immer Anfang März auf.“

Andere Händler erweitern ihr Angebot

Wenn jetzt noch die Kunden kommen und die Lage halbwegs stabil bleibt, sei alles gut. „Es geht nicht nur ums schnelle Geld. Ich habe mir mit der Gärtnerei ja lange was aufgebaut.“

Bei anderen Händlern der Branche läuft die Lockerung am Montag eher auf eine Erweiterung des Angebots hinaus. Der Kyritzer Hagebaumarkt zum Beispiel hatte Teile seines Sortiments wie Tierfutter, Kfz- und Fahrradzubehör schon in der vergangenen Woche wieder angeboten. „Landfuxx“ in Wusterhausen konnte wegen seines Schwerpunktes auf der Tierhaltung durchgehend geöffnet bleiben.

Von Alexander Beckmann