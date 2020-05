Kyritz: Nur das Fitnessstudio vom Blauen Anker öffnet am Donnerstag

Kyritz

Das Fitnessstudio vom SC Blauer Anker in der Sporthalle in der Ammerländer Straße von Kyritz wird als einziges Sportstudio im Altkreis Kyritz am Donnerstag wieder öffnen. Der Vereinsvorsitzende Wulf-Harri Häusler sagt: „In jedem Raum dürfen nur vier Leute gleichzeitig trainieren, damit die Mindestabstände eingehalten werden können.“ Zwei Trainingsräume sind da. Die Erfahrungen aus der Zeit vor Corona hätten gezeigt, dass oftmals sowieso nicht mehr als acht Sportler gleichzeitig da sind.

Eigene Handtücher sind mitzubringen

Anmeldungen sind deshalb auch nicht notwendig. Die Küche, in der sich Ulrich Tscharnke als Aufsicht aufhält, ist für die Sportler gesperrt. Sie werden aufgefordert, sich beim Betreten der Halle die Hände zu desinfizieren. Außerdem müssen sie Handtücher mitbringen, die zum Trainieren auf die Geräte zu legen sind.

„Wer mit seiner Übung an einem Gerät fertig ist, desinfiziert die Kontaktflächen“, sagt Häusler. Desinfektionsmittel steht dafür bereit. „Das war auch schon vor Corona so“, sagt der Vereinsvorsitzende. In diesem Punkt hat sich beim Blauen Anker nichts geändert. „Das ist nichts Neues für unsere Sportler, die Aufsicht wird nun aber einen Blick darauf haben, dass sich alle an die Regelung halten“, so Häusler.

Seniorensport beginnt nach Pfingsten

Vom Kreissportbund hat er die Information bekommen, dass die Kurse für Seniorensport ab dem kommenden Dienstag wieder stattfinden können. Das sind acht Kurse in der Woche. „Zunächst hieß es, dass draußen trainiert werden soll“, sagt Häusler. Nach neuesten Informationen soll das Training nun aber auch in der Halle möglich sein. „Platz zum Abstand halten haben wir ja genug“, so Häusler.

Anker-Vereinschef Wulf-Harri Häusler kann das Corona-Hinweisschild nun wieder vom Zaun abbauen. Quelle: Sandra Bels

Ulrike Bayreuther vom Studio Wellness bei Tiffany im Alten Speicher von Kyritz sagt, dass sich eine Öffnung am Donnerstag nicht lohnen würde. Deshalb ist das Trainieren dort erst nach Pfingsten, ab dem 2. Juni, möglich. Die Studioleiterin findet die Regelung gut für die Fitnessstudios, die auch am Wochenende geöffnet sind. Dazu gehört das Kyritzer Wellnessstudio nicht.

Anmeldungen sind erforderlich

Auf dem Gerätezirkel dürfen drei Sportler gleichzeitig trainieren. Der Ausdauerzirkel darf jeweils nur von einer Person genutzt werden. „Es sind nur drei Geräte und das Training darauf ist sehr atmungsintensiv“, erklärt Ulrike Bayreuther. Deshalb gibt es auch die Einschränkung auf eine Person. Die Studioleiterin rät allen, die nach Pfingsten wieder zum Training kommen möchten, sich telefonisch anzumelden und einen Termin zu vereinbaren. „Wir möchten gern all unseren Sportlern gerecht werden“, sagt Ulrike Bayreuther. Das funktioniert aber nur mit einer guten Planung.

Kein Rehasport im Alten Speicher von Kyritz

Der Rehasport fällt im Alten Speicher weiterhin aus. Der Raum ist zu klein, um die Abstandsregeln einzuhalten. „Es ist derzeit auch noch nicht absehbar, wann es wieder losgehen kann“, sagt Ulrike Bayreuther. Sie weist darauf hin, dass im Studio keine Maskenpflicht besteht. Wer möchte, kann aber einen Mundschutz tragen. Die Trainer werden, wenn sie zu den Sportlern gehen, einen Mundschutz aufsetzen. Außerdem werden die Geräte nach jedem Trainingsblock desinfiziert. Die Sportler werden gebeten, sich beim Kommen und Gehen die Hände zu desinfizieren.

Fit Club Wusterhausen bleibt noch zu

Ebenfalls nach Pfingsten starten wollen die Mitarbeiter vom Fit Club in Wusterhausen. Einen konkreten Termin konnte MAZ aber nicht in Erfahrung bringen. Geschlossen bleibt vorerst auch der Kraftraum der SG Elektronik in Kyritz. Vereinschef Stefan Kieper wartet auf eine Antwort vom Gesundheitsamt, wie der Verein mit der Öffnung umzugehen hat. „Wir sind ja kein öffentliches Studio. Bei uns trainieren nur Mitglieder“, so Kieper.

Von Sandra Bels