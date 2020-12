Kyritz

Die Postfiliale von Rüdiger Otto in der Hamburger Straße von Kyritz scheint aktuell in einer wahren Paketflut zu ersticken. Dreimal täglich stehen Paketfahrer Jürgen Pöhls oder einer seiner Kollegen auf der Matte, bringen und holen Sendungen aller Art. „Das geht schon seit gut sechs Wochen so“, sagt Rüdiger Otto, Chef der Tabak-Ambiente-Service-GmbH, zu der die Postfiliale gehört.

Mitarbeiter bewahren Ruhe trotz des Weihnachtstrubels

Er lobt seine Angestellten, die auch in dieser Situation die Nerven behalten und ruhig hinter dem Schalter weitermachen. Dabei ist ihre Arbeit dieser Tage nicht so einfach. Otto berichtet, dass oft Kunden kommen, um sich zu beschweren und dabei auch unsachlich ihre Meinung äußern und meckern. Aber er ist froh, dass seine Mitarbeiterinnen auch in solchen Situationen die Nerven behalten. „Der Weihnachtsstress ist ja bald vorbei“, sagt er.

Höheres Paketaufkommen wegen Corona

Das große Paketaufkommen schreibt der Geschäftsmann durchaus der Pandemie zu. Und das Geschäft habe zugelegt, seitdem die Läden schließen mussten. Otto denkt, dass viele Leute in den vergangenen Tagen noch online Geschenke bestellt haben oder eben Last-Minute-Pakete an die Lieben verschicken. „Egal wie, so viele Pakete wie jetzt hatten wir sonst nicht“, so Otto. Richtig viel sei es in den Jahren zuvor meist erst zwei Wochen vor dem Fest geworden.

Neue Mitarbeiterin war schwer zu finden

Schwer hat für ihn in den vergangenen Wochen gewogen, dass er keine Mitarbeiterin für die Postfiliale fand. Eine Angestellte fällt wegen Krankheit längere Zeit aus und der Chef brauchte dringend Ersatz. Der muss jedoch speziell ausgebildet sein, was eine Vorgabe der Deutschen Post ist. Mit Hilfe des Kyritzer Jobcenters fand Rüdiger Otto nach langem Suchen eine Lösung.

Daniela Rauhöft (l.) arbeitet Erika Kusma mitten im Weihnachtsstress in der Kyritzer Postfiliale ein. Quelle: Sandra Bels

Erika Kusma verstärkt jetzt das Team in der Hamburger Straße. Sie bildet sich derzeit online zuhause weiter, denn die 14-tägigen Lehrgänge an einem festgelegten Ort finden auch nicht statt. Zusätzlich ist Erika Kusma bei Daniela Rauhöft als Praktikantin in die Lehre gegangen. Sie arbeitet schon seit Jahren in Ottos Postfiliale, weiß genau, worauf es ankommt, denn schließlich geht es nicht nur um Pakete, sondern auch um Geldgeschäfte.

Von der Ladenschließung nicht betroffen

Rüdiger Otto ist froh, dass er von der Ladenschließung nicht betroffen ist. Er handelt auch mit Zigaretten, Zigarren, Tabak, Spirituosen, Zeitungen und Zeitschriften. „Wir haben bis zum 24. Dezember geöffnet. Am Heiligabend aber nur bis 12 Uhr und nicht bis 17 Uhr“, sagt er. Wie oft er und seine Kolleginnen das am Tag gefragt werden? „Das habe ich aufgehört zu zählen“, so Otto.

Von Sandra Bels