Wittenberge

Ein Autokorso wird am kommenden Sonntag, 20. Februar, offenbar zwischen 10 und 17 Uhr für einige gesperrte Straßen in der Prignitz sorgen. Startpunkt ist in Wittenberge. Ein entsprechender Aufruf kursiert derzeit in den sozialen Medien. Demnach sollen insgesamt sieben Städte der Region angefahren werden – unter anderem Perleberg, Karstädt, Putlitz, Pritzwalk, Kyritz und Bad Wilsnack.

Protest gegen die Corona-Maßnahmen

Wie viele Teilnehmer erwartet werden, kann Dörte Röhrs von der Polizeidirektion in Neuruppin im Vorfeld nicht genau sagen. Sie bestätigte jedoch auf MAZ-Nachfrage, dass es sich bei dem Autokorso um eine angemeldete Versammlung handelt, die sich gegen die Corona-Maßnahmen richtet.

„Wir stehen mit dem Anmelder in Kontakt. Die Absprachen laufen“, so die Polizeisprecherin. Dörte Röhrs betont, dass ein Autokorso wie eine Versammlung angesehen wird. Dementsprechend gelten die gleichen Regeln. „Befindet sich in einem Fahrzeug mehr als ein Haushalt, gilt die Maskenpflicht.“

Polizei wird Autokorso absichern

Die Polizei wird den Autokorso mit mehreren Streifenwagen absichern, kündigt Dörte Röhrs an. Während die Fahrzeuge durch die Städte fahren, kann es kurzzeitig zu Sperrungen kommen. Darauf sollten sich alle anderen Autofahrer einstellen. „Wir versuchen, die Beeinträchtigungen so gering wir möglich zu halten“, sagt Dörte Röhrs. Generelle Sperrungen für einen längeren Zeitraum sind nicht geplant. Ebenso nicht geplant sind Redebeiträge der Versammlungsteilnehmer. Banner und Plakate an den Autos sind im Rahmen der Verkehrssicherheit erlaubt.

Von MAZonline