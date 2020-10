Corona-Risiko: Breddiner sagen Weihnachtsmarkt ab, Kyritzer und Wusterhausener feilen an Alternativen

Breddin/Kyritz/Wusterhausen

Im kommenden Jahr sollte in Breddin zum 20. Mal der Weihnachtsmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz stattfinden. Womöglich könnte das dann sogar ganze zwei Tage lang gefeiert werden, hieß es zuletzt. Doch dafür braucht es vor allem erst mal eines: einen 19. Markt. Dazu kommt es in diesem Dezember aber nicht. Der Weihnachtsmarkt ist abgesagt.

„Wir haben uns dazu entschlossen, weil wir uns die Frage nicht beantworten können, wer am Ende die Verantwortung übernimmt“, sagt Wulff-Dietrich May­chrzak vom SV Victoria als einer der traditionellen Hauptakteure mit Blick auf die Corona-Risiken: „Es ist ja doch immer ziemlich eng bei uns, wenn viele Leute kommen. Mit dem Abstand wäre das so eine Sache. Und wie sollte da denn der Waffel- oder Bratwurstverkauf vernünftig erfolgen?“

Breddiner in Corona-Quarantäne und ausgefallener Fackelzug

Und dass „Corona“ nicht weit weg ist, erlebten die Breddiner erst in den zurückliegenden Wochen, als mehrere Reiserückkehrer in Quarantäne mussten.

In diesem Monat ließen sie daher auch schon ihren traditionellen Fackelzug ausfallen. Er hätte von der Alten Schule in der Havelberger Straße zum Sportplatz des SV Victoria mit dem Herbstfeuer geführt, allen voran die Feuerwehr.

Bürgermeister: Kein Weihnachtsmarkt ohne Glühwein

Vera Bandow, die Schriftführerin des Sportvereins, telefonierte laut Vorstandschef Maychrzak also viel umher. Sie verständigte sich mit den weiteren Organisatoren über die Absage des Marktes. Er ist schließlich stets ein Gemeinschaftswerk. Beteiligt gewesen wären demnach wieder die Kita, die Kirche und die anderen Vereine der Gemeinde von den Anglern über die Volkssolidarität bis zum Reit- und Fahrverein Damelack.

Vollstes Verständnis für die Absage hat auch Bürgermeister Reinhard Neumann. „So ein Markt wäre vom Grundsatz her ja nicht verboten, weil er bei uns nur draußen stattfindet“, sagt er: „Alkohol ist aber nicht erlaubt. Und machen wir uns mal nichts vor – was ist ein Weihnachtsmarkt ohne Glühweinstand?“ Nicht zuletzt seien gerade darüber auch wichtige Einnahmen für die Vereine erzielt worden.

Kein Markt in Dreetz , dafür Alternativen in Kyritz und Wusterhausen

Abgesagt bleiben weiterhin auch der Nikolausmarkt in Wusterhausen sowie der Weihnachtsmarkt im „Arboretum Dreetz“.

Und auch der Weihnachtsmarkt in Kyritz erfolgt nicht im gewohnten Rahmen. Statt dessen gibt es dort und auch in Wusterhausen jeweils schon weit gediehene Ideen für alternative Angebote.

Sehr kleines Angebot in Kyritz , dafür ein paar Tage länger

„Wir haben die Vorstellung, mit einem Schausteller auf dem Marktplatz ein Angebot vorzuhalten und zwei oder drei Buden aufzustellen, an der man auch eine Bratwurst bekommt“, erklärt die städtische Kulturbeauftragte Manuela Bismark.

Während dieses kleine Arrangement jedoch keinen echten Weihnachtsmarkt darstellt, bestehe der Vorteil darin, es 14 Tage lang dort anzubieten. Auf diese Weise lasse sich der Zustrom von Besuchern entzerren, die ansonsten zu einem Markt an nur einem oder zwei Tagen geballt erschienen wären.

Straßenkunst an den Adventssonntagen

„Wir würden das Angebot an den Adventssonntagen für ein bestimmtes Zeitfenster zudem um das eine oder andere ergänzen, etwa in Form von Straßenkunst“, sagt Manuela Bismark.

„Mit einem Weihnachtsmarkt ist das zwar nicht zu vergleichen, aber wir haben diesen Plan B, und den wollen wir umsetzen“, sagt sie – vorbehaltlich natürlich der weiteren Corona-Entwicklung auch in der Stadt.

Nikolauskonzert in der Wusterhausener Kirche

So wird es auch in Wusterhausen gehandhabt. „Im Moment könnten wir in zwei Durchgängen jeweils etwa 100 Menschen in die Kirche lassen, um dabei alle Abstandsregeln einzuhalten“, erklärt Jaqueline Salih vom Festkomitee. In dieser Gruppe habe man sich darauf verständigt, anstelle des Nikolausmarktes eben in der Kirche ein Nikolauskonzert zu planen – so der Arbeitstitel.

Als Termin komme dafür der erste Adventssonntag, 29. November, in Frage. Da wäre sonst auch der Nikolausmarkt erfolgt. Inhaltlich wird laut Jaqueline Salih „ein buntes Programm“ geplant – so weit möglich. Dazu gehöre Musik, wohl vom Gospelchor wie auch an der Orgel, dazu ein Auftritt der Märchenfee Tina Sonnenherz und womöglich auch von Kita-Kindern.

Von Matthias Anke