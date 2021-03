Corona-Schnelltests bald auch in Kyritz

Kyritz

Ab nächster Woche gibt es ein Corona-Schnelltest-Angebot in Kyritz: Im Stadtsaal des Mehrgenerationenhauses, Perleberger Straße 10, bietet ab 30. März das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Schnelltests an. Zunächst hat das Testzentrum am Dienstag, 30. März, sowie am Mittwoch, 31. März, von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die weiteren Termine werden zeitnah bekanntgegeben.

Bürgermeisterin Nora ­Görke: „Wir sind dem DRK dankbar, dass wir jetzt auch in Kyritz ein Corona-Schnelltest-Angebot unterbreiten können und werden das Test-Zentrum bei Bedarf auch durch Mitarbeiter der Verwaltung unterstützen.“

Von MAZonline