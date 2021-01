Corona: Seniorenheime im Altkreis Kyritz warten auf Impftermine

Kyritz

Es gibt im Altkreis Kyritz offenbar unterschiedliche Auffassungen darüber, wie die Coronaimpfung in den Seniorenheimen erfolgen soll. Liane Meißner, Leiterin des Seniorenwohnparks Kyritz, berichtet, dass sie über eine Onlineplattform im Internet über das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) Termine für die Bewohner und die Mitarbeiter der Einrichtung buchen soll. „Das versuche ich schon die ganze Woche, es funktioniert aber nicht“, sagt sie. Buchbar seien Termine nur 20 Tage im Voraus und die seien bereits alle weg, so Liane Meißner. Sie versucht es jeden Tag von Neuem. Aber immer ohne Erfolg. „Es ist mir bislang nicht gelungen, auch nur einen Termin zu bekommen“, so die Einrichtungsleiterin.

Warteschleife für Mitarbeiter und Bewohner in Kyritz

Knapp 100 Bewohner und 90 Mitarbeiter stehen im Seniorenwohnpark in der Warteschleife, wollen die Impfung. Die erforderlichen Unterlagen, Anamnese- und Einwilligungsbogen, hat die Einrichtung schon vor Weihnachten an die Angehörigen verschickt und die Bewohner ausgegeben.

Die Zeit, bis der mobile Impfdienst nach Kyritz kommt, überbrücken die Mitarbeiter weiter mit Tests für alle, auch die Besucher, und FFP-2-Masken, die jeder, der das Heim betritt, tragen muss. „So sind wir bislang verschont geblieben von Corona“, sagt Liane Meißner. Und sie hofft, dass das so bleibt, bis die Impfungen endlich möglich sind.

Hausarzt soll die Bewohner in Neustadt impfen

„Wir haben noch keine Zeitpläne für Impfungen“, sagt indes Ellen Wagner. Sie leitet die Curata Seniorenresidenz „Dosseblick“ in Neustadt. Sie weiß zwar, dass Termine online vereinbart werden können, hat aber auch die Information bekommen, dass das nur mit einem Hausarzt als Partner möglich ist, der die Bewohner und Mitarbeiter dann impft. Bei grob geschätzten 140 Impflingen könnte das mehrere Tage dauern. Wie das dem Arzt vergütet wird, das sei aber noch nicht klar, so Ellen Wagner.

Die Pflegekräfte sind am Limit

Auch die Neustädter Senioreneinrichtung ist bislang coronafrei, dank Schnelltests und aufwendigem Hygienekonzept. Das alles zusätzlich sorge aber im täglichen Ablauf auch dafür, dass die Pflegekräfte bisweilen an ihre Kapazitäten stoßen. „Wir sind am Limit, es ist eine enorme Belastung für alle“, so Ellen Wagner. Sie wäre dankbar für ein bisschen Unterstützung, wie es sie andernorts in der Vergangenheit zum Beispiel schon von der Bundeswehr gegeben hat.

Gesundheitsamt kann auch nicht helfen

Heike Wahrenburg, Chefin des Seniorenwohnheims der Pro Seniorenpflege in Wusterhausen, sagt: „Wir telefonieren uns die Finger wund nach Terminen.“ Aber nichts passiert. Auch das Gesundheitsamt habe bislang nicht helfen können. Zudem sei sowieso kein Impfstoff da, hat Heike Wahrenburg erfahren. Auch, dass die Impfungen in den Pflegeheimen wohl erst möglich sein sollen, wenn das Impfzentrum in Kyritz in Betrieb ist. Genaueres weiß sie aber nicht.

65 Bewohner und 54 Mitarbeiter warten auf den Piks. Bislang hat sich keiner von ihnen mit dem Virus infiziert.

Azurit wartet auf eine Meldung vom Impfteam

Ähnlich ist es auch im Azurit Seniorenzentrum Kyritz. Es gebe keine Nachricht wann oder wo die dortigen Bewohner geimpft werden können, hieß es auf MAZ-Nachfrage von der Leitung. Die Azuritler gehen davon aus, dass sich das mobile Impfteam bei ihnen meldet, wenn es soweit ist. Die bürokratischen Voraussetzungen, also der ganze Papierkram dafür, ist schon seit vor Weihnachten in Arbeit.

Im Azurit Seniorenzentrum berufe sich die Mitarbeiter zudem auf Informationen, die der Kyritzer Hausarzt Jörg Kannenberg gibt. Er gilt dort als eine Art Impfbeauftragter, was aber nicht richtig ist, wie Kannenberg auf MAZ-Nachfrage klarstellt. „Ich bin Regionalberater der Ärzte im Mittelbereich Kyritz“, sagt er. Dass er sich zusammen mit seiner Frau, wie andere Ärzte auch, als Impfteam für Kyritz angemeldet hat, mache ihn nicht zum Impfbeauftragen, so Kannenberg.

Termine sind von der Eröffnung des Impfzentrums in Kyritz abhängig

Er erklärt, dass die kassenärztliche Vereinigung für die Impfungen und deren Organisation in den Heimen zuständig ist. Logistischer Partner dafür sei das DRK. „Bislang hieß es, dass in den Pflegeheimen erst geimpft werden kann, wenn das Impfzentrum steht“, so Kannenberg. Ob diese Aussage noch aktuell ist, dass wusste er nicht. Er konnte nur sagen, dass das Kyritzer Impfzentrum am 1. Februar an den Start gehen soll.

„Ansonsten habe auch ich eher Fragen“, sagt der Hausarzt. So sei auch für ihn die Frage der Vergütung noch nicht geklärt. Außerdem interessiert ihn, ob überhaupt Impfstoff da sein wird, wenn das Zentrum eröffnet. Er bemängelt, dass im Prinzip der ganze Feinabstimmung fehlt. „Schließlich müssen wir Ärzte uns ja auch untereinander absprechen, haben aber noch gar keine Informationen“, so Kannenberg.

Von Sandra Bels