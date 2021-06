Corona: Testpflicht trübt die Aussicht auf Kultur im Altkreis Kyritz

Theater und Kultur ist ab sofort wieder möglich. Draußen und drinnen, aber mit Auflagen. Die Testpflicht trübt deshalb die Aussicht auf Kultur im Altkreis Kyritz – auch in Olafs Werkstatt in Neustadt.

Olaf Krause von Olafs Werkstatt in Neustadt will so viele Veranstaltungen wie möglich draußen anbieten. Quelle: Sandra Bels