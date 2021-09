Kyritz

Die Schließung der Corona-Teststelle am Kyritzer Hagebaumarkt verärgert diejenigen, die sie regelmäßig genutzt haben. Eine davon ist Gundula Sobania aus Vehlow. „Mit Entsetzen habe ich vernommen, dass Herr Herrmann sein Schnelltestzentrum in Kyritz nicht mehr betreibt“, sagt sie. Herrmann musste schließen, weil er seit zwei Monaten wegen eines Übertragungsfehlers kein Geld für seine Dienstleistungen von der kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg (KVBB) bekommen hat (die MAZ berichtete).

Vehlowerin braucht die Tests für Besuche im Krankenhaus

Die Vehlowerin kam jeden Tag dorthin, weil sie ihren Mann im Neuruppiner Krankenhaus besuchen möchte. „Dort komme ich als Geimpfte aber nur hinein, wenn ich negativ getestet bin“, sagt sie. Für die Ehefrau heißt das seit Wochen: Erst zum Test, dann zum Mann. „Ich fahre jeden Tag zu meinem Mann. Er ist schwer erkrankt und rechnet mit meinen Besuchen“, sagt Gundula Sobania und ergänzt: „Ich bin auf solche Testzentren angewiesen.“

Seniorin irrte in Neuruppin umher auf der Suche nach einer Testmöglichkeit

Am Montag wäre der Besuch beinahe gescheitert. Die Vehlowerin darf nur zwischen 14 und 16 Uhr hinein. Als Frank Herrmann noch da war, fuhr sie davor zum Test. Jetzt muste sie nach einer neuen Möglichkeit suchen, irrte in Neuruppin umher. „Beim DRK wurde ich um 13.50 Uhr abgewiesen, weil um 14 Uhr geschlossen wird“, erzählt sie. Dort bekam sie aber den Tipp, sich bei der Volkssolidarität zu melden, wo sie dann auch getestet wurde. „Aber was ich am Sonntag mache, das ist noch völlig unklar“, sagt Gundula Sobania. Da gibt es nämlich keine Testmöglichkeiten. Einzig Frank Herrmann bot eine an.

Die Corona-Schnellteststelle in Kyritz am Hagebaumarkt war auch besonders am Wochenende stark frequentiert. Quelle: Sandra Bels

„Es ist für mich unverständlich, dass bürokratische Probleme nicht gelöst werden können. Und sei es mit einem Vorschuss auf die Leistungen“, sagt die Vehlowerin. Sie hofft, dass sich die Sache für Frank Herrmann schnell klärt und er die Leistung weiterhin anbieten kann.

Linken-Abgeordneter reagiert mit Unverständnis

Auf eine schnelle Klärung pocht indes auch Justin König. Der Kreistagsabgeordnete für die Linken sagt: „Dieser Vorgang erfüllt mich mit großem Unverständnis. Wie kann es sein, dass eine fehlerhafte Datenübermittlung seit dem 18. Juli nicht zeitnah korrigiert wurde?“ König spricht von einem Behördenversagen des Gesundheitsamtes zum Leidwesen der Einwohner des Landkreises Ostprignitz-Ruppin. „Das ist völlig indiskutabel und gehört von Seiten des Landkreises aufgeklärt“, sagt der Abgeordnete.

Landkreis will eine Klärung herbeiführen

Der Landkreis OPR hat sich inzwischen um eine Klärung für Frank Herrmann bemüht. Kreis-Pressesprecher Alexander von Uleniecki teilt in diesem Zusammenhang mit, dass das Gesundheitsamt keine Überprüfung der Teststelle am Baumarkt in Kyritz gegenüber der KVBB angekündigt hat. Das Gesundheitsamt habe vielmehr über das entsprechende Meldeformular der KVBB mitgeteilt, dass die Teststelle vom Gesundheitsamt bereits überprüft worden ist.

Keine Probleme mit Pritzwalker Teststelle

Besagtes Meldeformular sorgt aber offenkundig für Irritationen und führt zu Missverständnissen seitens der KVBB, wie der Kyritzer Fall von Frank Herrmann zeigt. Er betreibt eine weitere Teststelle in Pritzwalk, ebenfalls am Hagebaumarkt. Wo es aber mit der Bezahlung keine Schwierigkeiten gibt, wie er im Gespräch mit der MAZ berichtet.

„Inzwischen ist eine weitere Teststelle im Landkreis Ostprignitz-Ruppin von dem Problem betroffen, was wir ebenfalls sehr bedauern“, sagt Alexander von Uleniecki.

Brandenburger Gesundheitsministerium wurde eingeschaltet

Der Landkreis OPR bemühe sich um eine Lösung mit der KVBB. Inzwischen sei auch das Gesundheitsministerium eingeschaltet worden, da das Problem der zurückgehaltenen Zahlungen durch die KVBB auch weitere Landkreise in Brandenburg betrifft. Der Sprecher teilt weiterhin mit, dass das Gesundheitsministerium bereits mit der KVBB Kontakt aufgenommen habe und hoffe, dass eine zeitnahe Klärung für die betroffenen herbeigeführt werden kann.

Frank Herrmann tröstet das nicht. Er hat bis heute keine Auskunft, weder schriftlich noch mündlich, zu den noch ausstehenden Zahlungen für Juli und August für die Teststelle in Kyritz bekommen – weder vom Gesundheitsamt des Landkreises noch von der Kassenärztlichen Vereinigung.

Von Sandra Bels