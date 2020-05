Ganz: Der Verein Ganz.Kultur verlegt die Eröffnung der Kulturscheune von Mai auf August

Ganz

Verena Rein ist begeistert von der eleganten Eichentreppe. „Sie fügt sich perfekt in den Raum ein und verbindet die beiden Ebenen des Saals auf unaufdringliche, edle Weise“, sagt sie. Sie hat die Tischlermeister Florian und Raimund Klahn aus dem benachbarten Teetz beim Einbau der Treppe beobachtet und bescheinigt den beiden „ein wahres Meisterstück hingelegt zu haben.“ Jetzt fehlen noch das Geländer an der Empore (Glas) und die Blende am Balken.

Der Name wird noch nicht verraten

Dann ist das Veranstaltungsgebäude des Vereins „Ganz.Kultur“ fertig. Der Name klingt ein bisschen sperrig. Wie die ehemalige Scheune auf ihrem Grundstück von Hartmut und Verena Rein in Ganz heißen soll, das verraten beide noch nicht. Zur Eröffnung wird der Name enthüllt, hieß es vor einigen Monaten. Doch die kann zum geplanten Zeitpunkt nicht stattfinden. Die Corona-Pandemie machte den Ganzern einen Strich durch die Rechnung. Gefeiert werden sollte am 30. Mai. Neuer Termin ist nun der 22. August. „Wir hoffen, dass es dabei bleibt“, sagt Verena Rein.

Anzeige

Die Tischlermeister Florian und Raimund Klahn haben zuletzt die große Eichentreppe eingebaut, die zur zweiten Ebene führt. . Quelle: Sandra Bels

Weitere MAZ+ Artikel

Sie hat zusammen mit ihrem Mann Hartmut und ihrer Tochter Valeska die Scheune ausgebaut und dabei nur ökologisches und nachhaltiges Material verwendet. Der Endspurt wäre sehr anstrengend geworden, wenn es bei den ursprünglichen Eröffnungsplänen geblieben wäre. Nun ist das Trio froh, dass es noch etwas länger Zeit hat. „Da ist der Druck ein bisschen raus“, freut sich Verena Rein.

Als Sopranistin hat sie natürlich die Akustik des neuen Raumes schon mehr als einmal überprüft und ist immer wieder begeistert, auch vom tollen Raumklima. Beides kommt durch den Einsatz der nachhaltigen Baustoffe zustande. Das zahle sich aus, so die Sängerin. „Wir haben hier auch schon Filmaufnahmen gemacht“, sagt sie.

Lieferengpässe bei Materialien wegen der Coronakrise

Mit der Coronakrise gab es plötzlich Lieferengpässe beim Material, und so mancher Handwerker kam erst gar nicht. Die Tore vor den großen Fenstern fehlen noch. Eine Leinwand muss installiert werden. Außerdem fehlen noch Lampen und Scheinwerfer. „Aber der Tanzboden ist perfekt“, sagt Verena Rein. Dem Stäbchenparkett fehlt nur die letzte Schicht Öl. Dann können die Gäste tanzen.

Fördermittel für die Eröffnung

Für die Eröffnungsveranstaltung hat der Verein „Ganz.Kultur“ Fördermittel von der Stadt, der Sparkasse und dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin bekommen. Mit Hilfe des Geldes soll ein Bühnenstück entwickelt werden. „Damit fangen wir jetzt parallel an“, sagt die Künstlerin. Tänzer und Musiker sind daran beteiligt. Am Eröffnungstag des neuen Kulturortes in Ganz wird es zwei Vorstellungen geben.

Eigentlich sollte das Stück längst stehen. Aber auch da war Corona schneller. „Nun haben wir alle Akteure erst einmal auf später vertröstet“, so die Sängerin. Sie freut sich, das ein paar Ehrengäste für die Eröffnung schon zugesagt haben. Darunter sind Jörg Gehrmann als Vorsitzender der Leader-AG, die das Bauvorhaben gefördert hat, aber auch Vertreter der Kyritzer Stadtverwaltung und des Landesamtes für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung.

on der ehemaligen Garage ist nichts mehr zu erkennen. Ein Glasteil verbindet später das Foyer mit dem Veranstaltungsgebäude.. Quelle: Sandra Bels

Die Künstlerin gibt Unterricht am Computer

Wegen der Coronakrise wohnen Verena Rein und ihr Mann Hartmut schon seit Wochen in Ganz. Sie sind sonst in Berlin und Eberswalde berufstätig. Der Künstlerin sind alle Aufträge weggebrochen. Sie gibt teilweise Profi-Sängern online Unterricht. „Ich hätte nicht gedacht, dass das am Computer geht“, sagt Verena Rein. Ihr Mann ist im Homeoffice und gibt Online-Unterricht an der Hochschule Eberswalde.

„Das dauerhafte Leben auf dem Land hat uns regelrecht entschleunigt“, sagt die Künstlerin. Es sei herrlich in Ganz zu leben. Verena Rein bezeichnet das als Luxus, den in diesen Zeiten nicht jeder hat. „Wir haben zum ersten Mal den Frühling hier intensiv erlebt“, sagt sie. Das sei ein sehr großes Stück Lebensqualität für sie und ihren Mann.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Von der Garage ist nichts mehr zu sehen

Beide arbeiten täglich auch am Nebengebäude, das einst eine Garage war. Davon ist aber nichts mehr zu erkennen. Der Glasverbinder zwischen Foyer (Garage) und Veranstaltungsraum fehlt noch. Aber im Foyer selbst ist schon zu erkennen, wo Tresen und Sanitärbereiche entstehen. Alle Installationen für Wasserleitungen sind längst abgeschlossen. „Wir mussten dann auch eine neue Fäkaliengrube bauen, weil die alte die Dichteprüfung nicht geschafft hätte“, erzählt Verena Rein.

Der Blick nach draußen geht direkt ins Grüne. Quelle: Sandra Bels

Über dem Eingangsbereich entsteht ein Zimmer. Dozenten sollen dort später übernachten können. Oder Künstler, eben Leute, die an den Projekten des Vereins „Ganz.Kultur“ beteiligt sind. Den hatten Reins vor Jahren mit einigen Interessenten gegründet.

Ganz.Kultur will drei Künste zusammenbringen

Der Verein will Veranstaltungen anbieten, bei denen die drei Künste Musik, Kunst und Tanz zusammenkommen und so die Kultur aufs Land holen. In den vergangenen Jahren gab es bereits viele Veranstaltungen. Wegen der Bauarbeiten musste das Programm abgespeckt und an andere Orte verlegt werden.

Alle Konzerte sind abgesagt oder verschoben

Nun heißt es wieder abwarten, denn alle nach der Eröffnung geplanten Konzerte liegen erst einmal auf Eis. Dazu gehört zum Beispiel eine Lesung in Zusammenarbeit mit der Stadt Kyritz im Juni. Die beiden geplanten Jazzkonzerte im Juli hofft Verena Rein in den Herbst verlegen zu können. Einen Meisterkurs will sie eventuell im August stattfinden lassen. Eine Anfrage für den Herbst ist auch noch offen. Das Motto: „Neue Musik auf dem Land“. „Wir müssen abwarten, wie es weitergeht“, sagt die Künstlerin.

Ein Schild am Eingang wirbt für die Kultur in Ganz. Bald soll sie wieder regelmäßig die Menschen erfreuen. Quelle: Sandra Bels

Wenn es kulturell weitergehen kann, dann ist alles vorbereitet. „Wir sitzen sozusagen in den Startlöchern“, sagt die Sopranistin. Platz zum Abstand Halten ist auch da. „Wir haben ein 2000 Quadratmeter großes Grundstück drumherum“, fügt sie an.

Von Sandra Bels