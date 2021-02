Corona: Vorsitzende des Ostprignitz-Ruppiner Seniorenbeirats drängt auf den Impfbus

Kyritz

Dass der Impfbus schnellstmöglich vom Land genehmigt wird, darauf drängt jetzt die Ostprignitz-Ruppiner Seniorenbeiratsvorsitzende Sigrid Schumacher. Und zwar weiterhin auch unabhängig von den Fahrdiensten, die neuerdings der Kirchenkreis Prignitz in Zusammenarbeit mit den Kreisseniorenbeiräten der Landkreise Prignitz und Ostprignitz-Ruppin anbietet. Damit sollen Senioren zum Impfzentrum nach Kyritz gelangen. Die Fahrten sind für die Senioren kostenfrei und finden unter Einhaltung des notwendigen Infektionsschutzes statt.

Der von Landrat Ralf Reinhardt anlässlich der Eröffnung des Impfzentrums in Kyritz als Projekt vorgeschlagene Impfbus indes soll den umgekehrten Weg nehmen – raus zu den Menschen. „Ich finde, dieser Bus wäre die beste Lösung“, sagt Sigrid Schumacher mit Blick auf das derzeit bei der Personennahverkehrsgesellschaft in Neuruppin im Umbau befindliche Fahrzeug.

Zumutung: 400 Euro für Taxifahrten zum Impfzentrum

Der Bus bringe alle hygienischen Voraussetzungen mit zu den Menschen vor Ort. Diese hätten in den Dorfgemeinschaftshäusern mit ihren Stromanschlüssen und den in der Regel vorhandenen Sanitärbereichen ideale Wartebereiche. „Sobald es mit neuem Impfstoff neue Termine gibt, könnten auch wir Bürgermeister einiges mitorganisieren“, sagt Sigrid Schumacher, die in Zernitz-Lohm im Amt Neustadt ehrenamtliche Bürgermeisterin ist.

Sigrid Schumacher aus Lohm ist Vorsitzende des Kreisseniorenbeirates Ostprignitz-Ruppin. Quelle: Archivfoto Alexander Beckmann

„Mich riefen Leute an aus Lindow und Rheinsberg und sagten, selbst wenn sie ein Auto hätten, bei diesem Wetter würden sie niemals bis nach Kyritz kommen wollen.“ Und bei besserem Wetter ein Taxi zu nutzen – unerschwinglich. „Dann müssten sie für eine Fahrt 100 Euro bezahlen. Bei zwei Terminen macht das 400 Euro. Das ist doch eine Zumutung.“

Kontakt zu den Fahrdiensten des Kirchenkreises

Derweil können sich alle, die den Fahrdienst des Kirchenkreises nutzen wollen, jetzt unter verschiedenen Nummern melden: bei der Vorsitzenden des Prignitzer Kreisseniorenbeirates Regina Wöhlert unter Telefon 03876/30 74 18 0 oder per E-Mail an regina.woehlert@volkssolidaritaet.de sowie der Vorsitzenden des Ostprignitzer Kreisseniorenbeirates Sigrid Schumacher telefonisch unter 033973/50 51 3 oder direkt im Büro des Kirchenkreises Prignitz unter Telefon 03876/30 68 13 0.

Von Matthias Anke