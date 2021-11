Kyritz

Kostenlose Schnelltests – seit Sonnabend sind sie bundesweit wieder möglich. Aber: Im Altkreis Kyritz gibt es gegenwärtig nur eine Einrichtung, die sie anbietet. Es ist der Pflegedienst Exip in Neustadt, Robert-Koch-Straße 1. Mitarbeiterin Christin Lucke sagt: „Wir testen wie bisher, passen uns nur der jeweiligen Gesetzgebung an.“

Pflegedienst in Neustadt testet kostenlos

Getestet wird in Neustadt von Montag bis Freitag zwischen 12 und 14 Uhr. Dabei soll es bleiben. Etwas anderes sei personell nicht zu schaffen, so Christin Lucke. Da das kostenlose Testen erst seit Samstag möglich ist, kann sie auch noch nicht sagen, ob es jetzt mehr Interessenten gibt, denn am Wochenende wird bei Exip nicht getestet.

Neustädter bemerken keine Änderung beim Testverhalten

Darüber hinaus haben die Pflegedienstmitarbeiter aber auch in den zurückliegenden Wochen trotz Bezahlvariante keine Änderung beim Testverhalten der Menschen bemerkt. Es seien nicht mehr Leute, aber auch nicht weniger gekommen, so Christin Lucke. Sie geht deshalb davon aus, dass eine Ausweitung der Testzeiten nicht notwendig sein wird.

DRK bietet landkreisweit keine Tests an

Das DRK wird landkreisweit so schnell keine kostenlosen Tests anbieten. Das war von Ronny Sattelmaier, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbands Ostprignitz-Ruppin, zu erfahren. Grund seien die fehlenden personellen Ressourcen, so Sattelmaier. Die Mitarbeiter der Fahrbereitschaften, die solche Testungen bis zur Einführung der Kostenpflicht teilweise übernommen hatten, seien ausgelastet und hätten dafür keine Kapazitäten. Zudem habe das DRK auch noch keine große Nachfrage nach kostenlosen Testmöglichkeiten registriert.

DRK hat keine Kapazitäten beim Personal

Sattelmaier kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehen, ob und wann es künftig kostenfreie Testangebote vom DRK geben könnte. „Wir bereiten es vor, sind derzeit in der Personalakquise“, sagt er. Das Prozedere sei aber allein wegen der personellen Situation nicht so einfach wie zu Anfang des Jahres, als die kostenlosen Tests eingeführt worden waren.

Groß Pankower will in Kyritz testen

In den Startlöchern steht indes Frank Herrmann aus Groß Pankow. Er betrieb bis Ende September eine Corona-Teststelle am Kyritzer Hagebaumarkt. Er schloss sie, weil er zwei Monate keine Vergütung von der Kassenärztlichen Vereinigung bekommen hatte (MAZ berichtete). Inzwischen sind alle Zahlungen bei ihm eingegangen, wie er berichtet.

Privatanbieter hofft auf Hilfe bei der Raumsuche in Kyritz

Angesichts der neuen Lage will Herrmann wieder eine Teststelle einrichten. Am Freitag hat er das kreisliche Gesundheitsamt angeschrieben und gefragt, ob Interesse daran besteht. Auch die Kyritzer Bürgermeisterin hat er das gefragt, wie er gegenüber MAZ mitteilt. Was Herrmann auf jeden Fall braucht, ist ein geeigneter Raum, denn im Freien testen wie am Baumarkt, das sei nicht möglich, sagt er. Weitere Voraussetzung ist WLAN. Ist ein Standort gefunden – bei der Suche hofft Herrmann auch auf Hilfe von der Stadt – kann er die Zulassung beim Gesundheitsamt beantragen. Er will wegen des Raums auch Kontakt zum Kyritzer Mehrgenerationenhaus aufnehmen. „Ich bereite alles vor, kann aber nicht sagen, ab wann Tests möglich sein werden“, sagt er.

