Coronaimpfung: Hausärzte im Altkreis Kyritz haben Schwierigkeiten die Impfungen zu organisieren

Kyritz

Die Hausärzte und Facharztpraxen in der Kleeblattregion richten sich mit einem Appell an ihre Patienten. „Wir sind bemüht mit allen gemeinsam die vierte Welle der Pandemie zu meistern“, teilen sie über ihren Regionalbeirat oder auch Obmann, Jörg Kannenberg, Hausarzt aus Kyritz, mit. Der sagt: „Wir stehen für die Impfungen bereit. Impfstoff ist ausreichend da.“

Keine kostenlosen Tests bei den Hausärzten im Bereich Kyritz

Allerdings sei es derzeit schwierig, das Impfen zu organisieren. Die Praxis könnten das nicht leisten, heißt es von Seiten der Hausärzte. Ihre Aufgaben seien die Patientenversorgung, das Impfen und PCR-Tests, so Kannenberg. Er weist darauf hin, dass kostenlose Corona-Schnelltests nicht angeboten werden. „Dafür haben wir keine Kapazitäten“, so Kannenberg.

Für die Bereitstellung solcher Möglichkeiten sieht Kannenberg ganz klar den Landkreis in der Pflicht und hat Landrat Ralf Reinhardt deshalb auch schon angeschrieben.

Hausärzte im Bereich Kyritz bitten um Geduld

Kannenberg und seine Kolleginnen und Kollegen appellieren an die Patienten, mit Symptomen, die auf eine Corona-Erkrankung hindeuten könnten, nicht in die Praxen zu kommen. „Nutzen Sie das Telefon bei Erkältungszeichen, Rezeptwunsch oder Krankenschein“, so Kannenberg. „Wer Atemnot hat, der gehört ohnehin ins Krankenhaus“, fügt er an.

Der Appell betrifft auch die Kontakte. Die Ärzte raten dazu, sie so gering wie möglich zu gestalten und die AHA-A-L-Regeln einzuhalten.

Hausärzte impfen täglich

Kannenberg sagt: „In unseren Praxen wird täglich geimpft, wenn möglich sogar ohne Termin.“ Es wird um Geduld gebeten, wenn ein Termin nicht zeitnah vergeben werden kann. Das Angebot richte sich entsprechend der aktuellen Empfehlungen an alle noch ungeimpften Patienten ab zwölf Jahren, sowie Patienten zur Auffrischung sechs Monate nach der Zweitimpfung mit Moderna, Biontechoder Astra Zeneca. Aber auch vier Wochen nach einer einmaligen Impfung mit dem Vaccine von Johnson und Johnson sollte eine weitere Impfung erfolgen, raten die Ärzte.

Sie empfehlen ebenfalls Termine für die Impfung in den jeweiligen Praxen zu vereinbaren. Jede Praxis habe schließlich ihren eigenen Ablauf, deshalb könne es kein einheitliches Angebot wie zum Beispiel eine feste Impfzeit, geben.

Von Sandra Bels