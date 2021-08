Coronapause beendet: Kyritzer Skatclub „Reizende Buben“ veranstaltet Stadtmeisterschaft

Kyritz

Die „Reizenden Buben“ sind wieder im Spiel. Der Kyritzer Skatclub richtet im 30. Jahr seines Bestehens und nach der Coronapause nun am 5. September die Stadtmeisterschaft im Skat aus. Sie findet ab 10 Uhr im Saal von Bluhms Hotel in Kyritz statt. Teilnehmen kann jeder, der gerne Skat spielt. Traditionsgemäß spendiert die Kyritzer Bürgermeisterin wieder die Pokale für den Gesamtsieger und den ­Kyritzer Stadtmeister.

Kyritzer Skatspieler trainieren regelmäßig

Das Training in den eigenen Reihen dafür läuft bereits seit ein paar Wochen. „Wir treffen uns wie immer jeden 1. und 3. Freitag und am darauffolgenden Dienstag“, sagt der Vereinsvorsitzende Hans-Jürgen Frahm. Warum es im 30. Vereinsjahr erst die 29. Stadtmeisterschaft ist, das kann er nicht sagen. „Leider ist auch kein Gründungsmitglied mehr da, das man fragen könnte“, bedauert er. Er denkt aber, dass im ersten Jahr noch keine Meisterschaft gespielt wurde.

Kyritzer feiern das Jubiläum zu Weihnachten

Das Jubiläum wollen die „Reizenden Buben“ mit einer schönen großen Weihnachtsfeier begehen. Sie wollen aber erst einmal die Coronaentwicklung abwarten. Geplant ist auch, dass der Punktspielbetrieb, der seit Oktober 2020 eingestellt war, am 11. September wieder beginnen soll. „Wir warten ab“, so Frahm.

Er hofft aber, dass es weiter geht. „Denn ein Jahr ohne Spielpraxis wirkt sich auf die Spielqualität aus“, sagt er. Es gebe zwar Alternativen am Computer, die aber kein wirklicher Ersatz für Präsenzspiele seien, fügt er an und sagt: „Ich will meinem Gegner in die Augen schauen.“

Jugendliche würden heute eher am Computer spielen und wenn mit Karten, dann eher Poker. „Auch wenn das Skatspiel von der UN zum nationalen Kulturerbe erklärt wurde, sieht es um seine Zukunft besonders in Sachen Nachwuchs nicht so rosig aus“, ist sich Hans-Jürgen Frahm sicher.

Kyritzer Skatverein hat zwölf aktive Mitglieder

Die Buben wollen dennoch positiv nach vorne blicken. Der Verein hat zwölf aktive Mitglieder. Zu den Trainingsabenden kommen oft auch Skatfreunde, die nicht Mitglied im Verein sind. Das lasse hoffen. Drei jüngere Spieler ziehen den Altersdurchschnitt etwas runter, aber dennoch bleibe die Nachwuchsgewinnung schwierig.

Ein bisschen neidisch schauen die Kyritzer indes nach Zossen, wo es mit der Nachwuchsgewinnung besser klappt. Froh sind die Buben hingegen, dass wegen Corona kein Skatspieler abgesprungen ist. Beide Mannschaften spielen weiterhin in der Landesliga, was die zweithöchste Spielklasse ist.

Für die Stadtmeisterschaft können sich Mitspieler telefonisch anmelden unter 0151/14 64 55 62. Es gilt die 3-G-Regelung.

Von Sandra Bels