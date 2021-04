Coronatote in Kyritz: Fahnen auf Halbmast, Andacht und Kirchengeläut

Kyritz

Auf unüberhörbare Weise erfolgte das bundesweite Gedenken an die bisherigen Toten der Corona-Pandemie am Sonntag auch im Raum Kyritz. So erklangen beispielsweise nicht nur im Neustädter Amtsbereich um 13 Uhr die Kirchenglocken, sondern auch in Kyritz selbst. Vorab hatten Pfarrerin Anna Hellmich und die Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke dort gemeinsam zu einer Andacht eingeladen, in die man sich per Telefon einwählen konnte.

Initiiert wurde das Gedenken von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für die bisher knapp 80.000 in Deutschland Verstorbenen. Vielerorts und so auch in Kyritz sowie im gesamten Landkreis Ostprignitz-Ruppin wurden Fahnen daraufhin auf halbmast gesetzt.

Kreisweit 163 Corona-Tote, in Kyritz sieben

In Ostprignitz-Ruppin starben seit Beginn Pandemie mit einer Covid-19-Erkrankung 163 Menschen – so der Stand vom Freitag. Es sei eine Zahl, die nur auf den ersten Blick niedrig wirkt, teilte Landrat Ralf Reinhardt dazu mit. „Doch hinter jeder Statistik, hinter jeder Zahl verbirgt sich ein menschliches Schicksal“, erinnerte er an jeden Einzelnen. Weiterhin hieß es in seiner Mitteilung: „Es waren Angehörige oder Freunde, Menschen, die Ehefrauen oder Ehemänner, Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen, Großeltern, Väter und Mütter oder auch Tante oder Onkel waren. Jeder einzelne von ihnen wird vermisst.“

Der Kyritzer Rathausturm am Sonntag mit der Bundesflagge auf halbmast. Quelle: Matthias Anke

So auch die sieben Kyritzerinnen und Kyritzer, die bisher im Zusammenhang mit Corona verstarben. „Auch viele dieser Angehörigen und Freunde konnten sich nicht von den Verstorbenen verabschieden, und es war und ist schwer, angemessen zu trauern“, hieß es in der entsprechenden Mitteilung der Bürgermeisterin. Nora Görke lud die Kyritzer ein: „Lassen Sie uns innehalten. Lassen Sie uns zeigen, dass die Toten und die Trauer der Hinterbliebenen nicht vergessen und wir füreinander da sind.“

Andachten via Telefon sind für Pfarrerin Hellmich derweil nichts neues mehr. Dazu sitzt sie im Pfarrbüro, bei gutem Wetter auch im Garten. „In der Kirche wäre das wegen der Akustik schwierig. „Auch Orgel dabei zu spielen, eignet sich nicht, weil es zu sehr hallt“, erzählt sie. Folglich zeichnet Kantor Michael Schulze von ihm einstudierte Stücke auf, die dann von Anna Hellmich in der Andacht abgespielt werden. „Einmal streamten wir einen Gottesdienst auch ins Internet, am Palmsonntag. Da sprach Superintendentin Eva-Maria Menard. Aber das ist ja eine Frage des Zugangs, der ist nicht für alle leicht. Daher blieb das eine Ausnahme.“

Neue Erfahrungen durch Telefongottesdienste

Während in Kyritz auf die Präsenzgottesdienste vorerst sicherheitshalber verzichtet wird, sind sie auf manchen Dörfern noch möglich. „Aber eben nicht überall. So wählen sie sich bei uns übers Telefon ein. Da kamen schon 15 Teilnehmer zusammen. Und dann sind viele dabei, die zu den gewöhnlichen Gottesdiensten sonst gar nicht erschienen.“

Zur Telefonandacht für die Corona-Opfer am Sonntag waren 27 Teilnehmer angemeldet. Wie viele Zuhörer es am Ende wirklich waren, sei schwer zu ermessen, sagt auch Daniel Feldmann, ebenso Pfarrer in Kyritz „Wir zum Beispiel waren zu dritt dabei. Und es war trotz Telefon sehr gut.“

Von Matthias Anke