Coronavirus: Veranstalter rund um Neustadt werden vorsichtig

Neustadt/Kyritz

Die Quarantäne in Neustadt wegen des Verdachts von Corona-Infektionen sorgt dafür, dass das regionale Veranstaltungsprogramm zunehmend ausdünnt. Zahlreiche Veranstalter reagieren derzeit vorsichtig und sagen geplante Events ab. Zum Teil wollen sie damit das Risiko eventueller Ansteckungen vermeiden. In einigen Fällen zeichnen sich angesichts der Quarantäne in Neustadt aber auch Engpässe bei Organisation und Besucherzahlen ab.

So verschob die Stadt Kyritz beispielsweise schon zu Wochenbeginn ihren für Mittwoch, den 11. März geplanten Jahresempfang auf einen noch unbekannten, späteren Zeitpunkt.

Keine Buchvorstellung in Wusterhausen

Ebenfalls auf einen späteren Termin verlegt ist die für Donnerstag, den 12. März, angekündigte Sitzung des Wusterhausener Kulturvereins. Das Wusterhausener Wegemuseum sagte seine für Freitag, den 13. März, geplante Buchvorstellung „Mehr als eine Provinz – Widerstand in Brandenburg 1933-1945“ mit Hans-Rainer Sandvoß „aus gegebenem Anlass“ ab. „Wir werden die Veranstaltung zu einem geeigneteren Zeitpunkt nachholen“, kündigt Museumsleiterin Katharina Zimmermann an.

Ähnlich ergeht es dem Tag der offenen Tür am Sonnabend, dem 14. März, beim Wusterhausener Schützenverein. „Er wird verschoben. Grund hierfür sind das Thema Coronavirus und Anstand sowie Respekt gegenüber dem Vorfall in Neustadt“, sagt der Vereinspräsident Raffael Eichmann.

Die Dackel kommen nicht nach Michaelisbruch

Kurzfristig gestrichen wurden außerdem die Landesausstellung der Dackelzüchter am Sonnabend in Michaelisbruch und der Sportlerball des SV Dreetz am gleichen Tag. „Wir können uns gut vorstellen, die Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt neu anzusetzen und auszurichten, müssen aber den Verlauf des Geschehens abwarten“, lässt der Dreetzer Vereinsvorstand mitteilen. Die Eintrittskarten behielten damit bis auf weiteres ihre Gültigkeit.

Bisher noch unbeeinträchtigt ist das Programm des Kyritzer Kulturhauses. Die Show mit „Baumann & Clausen“ am Sonnabend, dem 14. März, finde nach dem derzeitigen Stand der Dinge wie angekündigt statt, versichert Kulturhaus-Leiterin Ruth Schulze.

Kyritzer Kulturhaus macht weiter wie geplant

Auch sie fühlt sich aber zunehmend verunsichert. „Das Telefon klingelt sich hier schon heiß: Ob Veranstaltungen stattfinden oder nicht.“ Derzeit verzichte das Kulturhaus, das in der Regel nur den Saal bereitstellt, von sich aus aber noch auf Absagen. „Wir können nur auf weitere Entscheidungen der Behörden oder der Veranstalter warten“, sagt Ruth Schulze. Die aktuell vielerorts geltende Grenze von 1000 Besuchern erreiche ihr Haus bei weitem nicht.

Ansonsten empfiehlt die Kulturhaus-Leiterin potenziellen Gästen, das Risiko eines Veranstaltungsbesuchs in Ruhe abzuwägen. „Wir wünschen uns auf jeden Fall, dass diese ganze Geschichte für alle gut ausgeht.“

Besucher der Kleinkunstbühne von „ Olafs Werkstatt“ in Neustadt kommen bislang ebenfalls noch ohne Einschränkungen auf ihre Kosten. „Alles findet wie geplant statt“, sagt Betreiber Olaf Krause.

Von Alexander Beckmann