Dabergotz

Zwei alkoholisierte Mädchen saßen am Freitag gegen 18.15 Uhr in einer Bushaltestelle an der Hauptstraße in Dabergotz. Zeugen meldeten sich deshalb bei der Polizei.

Die Mädchen erhielten den Alkohol in Kyritz

Atemalkoholtests ergaben bei einer Zwölfjährigen 0,42 Promille und bei einer 14-Jährigen 1,46 Promille, teilte die Polizei mit. Die Mädchen gaben gegenüber den Polizisten an, sich im Vorfeld in einem Park in Kyritz aufgehalten und dort von einem unbekannten Mann alkoholische Getränke bekommen zu haben.

Da es beiden augenscheinlich schlecht ging, wurden sie in die Ruppiner Kliniken gebracht und die Eltern informiert. Die Polizei fertigte Strafanzeigen wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen Unbekannt.

Von MAZonline