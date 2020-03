Ehemaligem Kyritzer Stärke-Chef droht Haftstrafe

Kyritz/Osnabrück

Dem ehemaligen Betriebsleiter der Kyritzer Stärkefabrik und späteren Geschäftsführer der Emsland Stärke in Emlichheim Michael Schonert (59) droht eine langjährige Haftstrafe. Schonert ist einer der Hauptangeklagten in einem seit Mitte 2019 am Landgericht Osnabrück laufenden Verfahren wegen Bestechlichkeit. Die Staatsanwaltschaft fordert für ihn vier Jahre und zwei Monate Haft sowie für drei weitere Mitangeklagte Haftstrafen von mindestens zwei Jahren.

Schonert, der 2005 in die Unternehmensführung aufgerückt war, und seinem Mit-Geschäftsführer Hubert Eitling wird vorgeworfen, illegale Absprachen mit einem Bremer Logistikdienstleister getroffen zu haben. Als Gegenleistung für einen Exklusivvertrag hätten sie persönliche Beteiligungen an dem Bremer Unternehmen erhalten, deren Wert auf mehrere Millionen Euro geschätzt wird.

Emsland Stärke entließ 2015 ihre Geschäftsführer

Die Sache kam ans Licht, woraufhin die Emsland Stärke Schonert und seinen Kollegen Anfang 2015 kurzfristig entließ und auf Schadenersatz in Millionenhöhe verklagte. Nach umfangreichen Ermittlungen schloss sich ein Verfahren wegen Bestechung und Bestechlichkeit gegen die Beteiligten beider Firmen an. In dem Prozess fordert die Staatsanwaltschaft nun hohe Strafen. Ein Urteil wird für Ende März erwartet.

Die Vorwürfe gegen die beiden Geschäftsführer hatten 2015 viele Mitarbeiter des Unternehmens überrascht. Schonert und Eitling hätten über Jahre gute Arbeit geleistet, hieß es damals.

Die Emsland Stärke mit ihren bundesweit sechs Standorten zählt zu den größten Stärkeproduzenten Europas.

Von Alexander Beckmann