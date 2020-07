Demerthiner Feuerwehr feiert im August den 90. Geburtstag auf dem Sportplatz

Demerthin

Die Feuerwehmänner stehen, die Wimpelketten säumen einladend die Straße. Demerthin lässt keinen Zweifel daran: Ja wir feiern. Ein Schild verkündet es. Am 15. August findet das Fest zum 90. Geburtstag der Wehr statt.

Das Jubiläum sollte schon im Mai gefeiert werden. Es wurde aber wegen der Coronapandemie abgesagt. Die Pläne waren damals natürlich größtenteils fertig. Nun mussten Ortswehrführer Matthias Baumann und das Festkomitee umplanen. „Im Juni haben wir uns wieder an so etwa wie ein Planung gemacht“, sagt er. damals wurde bundesweit überall gelockert. „Wir haben die Anträge für unser Fest bei der Gemeinde und beim Landkreis Prignitz gestellt und angefangen zu planen, ohne zu wissen, ob alles genehmigt wird“, so Baumann.

Anzeige

Große Feuerwehrmänner aus Strohballen

Auch das Aufstellen der großen Feuerwehrmänner aus mit schwarzer Folie umwickelten Strohballen an den Ortseingängen war für die Demerthiner Feuerwehrleute eine Art Hoffnungsschimmer, dass das Fest genehmigt wird. „Wir haben bis zum Schluss nicht gewusst, wie es ausgeht, weil uns alle zehn Tage eine neue Nachricht erreichte“, so Baumann.

Weitere MAZ+ Artikel

Nun ist alles geklärt. Am Freitagabend, 14. August, gibt es eine Festveranstaltung zum Jubiläum für geladene Gäste. Dazu gehören unter anderem die Feuerwehrleute, die Chefs der Ortswehren aus der Gemeinde Gumtow, die Jugendwarte, Mitarbeiter der Gemeinde und der Bürgermeister. Auch vom Landkreis und vom Kreisfeuerwehrverband werden Gäste erwartet. Bei der Veranstaltung, für die extra Zelte auf dem Sportplatz aufgestellt werden, wird es auch um die Geschichte der Feuerwehr gehen.

Das neue Demerthiner Feuerwehrgerätehaus wurde 2018 mit einer Festveranstaltung und einem Fest für die ganze Familie eingeweiht. Quelle: Sandra Bels

Gründung im Jahr 1030

Gegründet wurde die Wehr 1930. Ein Schriftstück belegt das. Mitte 2018 zur Übergabe des neuen Feuerwehrgerätehauses hatten die Demerthiner ein gutes Stück ihrer Feuerwehrgeschichte zusammengetragen. Voraus gegangen war laut Ortsvorsteher Patrick Mäusling ein lange und mühselige Recherche. Schließlich hielt er das Schriftstück in der Hand, welches das Gründungsdatum belegte.

21 Demerthiner hatten die Wehr damals unter der Führung von Hermann Wirsbitzky gegründet. Sein Sohn Fredy Wirsbitzky half maßgeblich bei der Datenfindung.

Hermann Wirsbitzky war erster Wehrführer

Von 1930 bis 1945 führte Hermann Wirsbitzky die Wehr. Ab 1945 gab es keine Wehr mehr. Erst im Jahr 1950 nahm Arnim Völker die Dienstgeschäfte wieder auf. Er warb damals neue Kameraden und brachte die Wehr voran. Ende der 1950er Jahre übergab er den Staffelstab an Alfred Wein. Der war Wehrführer bis kurz vor der Wende. Vertreten wurde er von Werner Weidemann, wenn Wein wegen des Reservistendienstes längere Zeit weg musste.

Alfred Weins Nachfolger wurde Karl-Heinz Wildebrand. Er legte aus beruflichen Gründen nach etwa zweieinhalb Jahren sein Amt nieder. Nach ihm übernahm Wolfgang Löser. Er blieb acht Jahre Chef und gab den Posten an Achim Wannrich ab. Nach dessen Tod Mitte der 2000er Jahre stand die Wehr zunächst vor dem Aus.

Schließung war schon fast besiegelt

Die Schließung war schon fast besiegelt, als sich Marcel Brzezinski bereit erklärte, die Führung zu übernehmen. Ihm folgte 2010 Patrick Mäusling, der den Posten an Matthias Baumann übergab, als er zum Ortsvorsteher gewählt wurde.

Das Feuerwehrjubiläum wird aber am Freitag nicht nur von geladenen Gästen gefeiert. Für Samstag, 15. August, planen Baumann und seine Helfer eine kleine Veranstaltung für die Demerthiner und andere Gäste. Sie findet auch auf dem Sportplatz statt. Beginn ist um 14 Uhr. Ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen für alle.

Hüpfburg und Spiele für die Kinder

Eine Hüpfburg steht für die Kinder bereit und es gibt Spiele. Für 16 Uhr ist eine Überraschung vorgesehen, die natürlich nicht verraten wird. Ab 19 Uhr wird dann zum Tanz mit DJ Jimmy Klepp eingeladen. Matthias Baumann sagt: „Alle Programmpunkte entsprechen den Abstands- und Hygieneregeln und sind unter Vorbehalt geplant.“

Ausbildung hat wieder begonnen

Inzwischen hat auch die Ausbildung der Feuerwehrleute wieder begonnen. Von Mitte März bis Mitte Juni gab es keine Treffen mehr. Dass jetzt wieder trainiert wird, heißt aber nicht, dass die Hygieneregeln nicht gelten. Die Vorschriften hat Baumann im Haus ausgehangen. Er ist froh, dass es in der Coronapause keine Einsätze gab. Sie zu organisieren, wäre schwierig gewesen. Er hat es gesehen, als Kameraden aus der Gemeinde nach Plessa zum Waldbrand geordert wurden. Wegen des Mindestabstandes durften die Wagen jedoch nicht voll besetzt losfahren. Ähnlich wäre es laut Baumann auch im Notfall gewesen.

Lesen Sie auch:

Von Sandra Bels