Demo des „Dritten Weg“ nach Gewaltvorfällen in der Stadt: Kyritzer bieten Rechtsradikalen die Stirn

Kyritz

Zwei Demonstrationen sorgten am Freitagabend für einen vollen Marktplatz samt Marktzeile in Kyritz. Die einen riefen gegen Gewalt in der Stadt auf und meinten damit von Kindern und Jugendlichen tschetschenischer Herkunft monatelang verübte Straftaten. Gegen diese werde nicht ausreichend vorgegangen, hieß es.

Weil hinter dem Aufruf jedoch die rechtsextremistische Partei der „3. Weg“ stand, rief dies das Aktionsbündnis „Buntes Kleeblatt“ auf den Plan. Deren Demo galt einer toleranten, offenen Gesellschaft. Sie richtete sich gegen die Rechtsextremen, die jene Kyritzer Problematik schlichtweg für ihre Ideologie auszunutzen versuchen würden.

Versammlungsleiter Mario Schulz: ein bekannter Radikaler

„Das hier ist wie ein Gefängnis“, mokierte sich Versammlungsleiter Mario Schulz bei Polizisten, kurz bevor seine Demo begann. Er meinte die Absperrungen, an denen Beamte in seinen Augen den Zutritt kontrollieren würden.

Versammlungsleiter Mario Schulz im Disput mit der Polizei wegen der Absperrungen. Rechts neben ihm ein Mann der Kleinstpartei „Der dritte Weg“. Quelle: Matthias Anke

Die Polizei behielt die Menge unter der Marktplatzeiche im Blick. Quelle: Matthias Anke

Bei der Kundgebung der rechtsextremen Partei der Dritte Weg (3. Weg) am Freitagabend in Kyritz auf dem Marktplatz. Quelle: Matthias Anke

Auf der anderen Seite der Gegendemonstranten jedoch befanden sich ebensolche Absperrungen. So sollten die beiden, jeweils behördlich angemeldeten Versammlungen räumlich voneinander getrennt bleiben.

Schulz war 2003/04 Brandenburgs Landesvorsitzender der NPD, später gründete der Wittenberger den „Schutzbund Deutschland“, der programmatisch an die NSDAP anknüpfte und daher 2006 vom Brandenburger Innenministerium verboten wurde.

Demonstranten zogen die gesamte Hamburger Straße in Kyritz entlang

Etwa 110 bis 120 Menschen folgten den Reden auf dem Marktplatz, wo Ordner mit schwarz-weißen Armbinden und Leute in waldgrünen Pullovern und Jacken mit dem Emblem des Dritten Wegs auffielen. Transparente mit Sprüchen wie „Ausländergewalt Nein Danke“ oder „Stoppt die Gewalt“ waren zu lesen.

Fackeln tragend, Parolen skandierend durften sie anschließend durch die Innenstadt ziehen. Sie liefen die gesamte Hamburger Straße entlang zurück zum Marktplatz.

Beim Marsch durch die Hamburger Straße. Quelle: Matthias Anke

Von den Reden war bisweilen jedoch kaum etwas zu verstehen, weil die Demo des Aktionsbündnisses „Buntes Kleeblatt“ mit Sprechchören und Musik lautstark dagegenhielt. Mindestens 150, wohl aber gar bis zu 200 Menschen und damit fast doppelt so viele wie auf dem Marktplatz selbst waren gekommen.

Kyritzer Bürgermeisterin: „Eingereiste Nazis“

Auch diese Kyritzer missbilligen die Straftaten, wie sie vorgefallen waren. Jedoch appellierten sie schon im Vorfeld der Demo an die Bevölkerung, sich angesichts dieser Kyritzer Problematik nicht ausrechnet von Neonazis instrumentalisieren zu lassen.

„Wir sind hier, um dagegenzuhalten“, rief die Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke ins Mikro. Sie war in Flyern des Dritten Wegs persönlich angegriffen worden. „Wir haben uns hier in Kyritz so viel Schönes aufgebaut, das lassen wir uns durch eingereiste Nazis nicht kaputtmachen.“

Bei der Gegendemo des Aktionsbündnisses „Buntes Kleeblatt“ am Freitagabend in Kyritz. Quelle: Matthias Anke

Bei der Gegendemo des Aktionsbündnisses „Buntes Kleeblatt“ am Freitagabend in Kyritz. Hier unter anderen Holger Kippenhahn (r.), Bürgermeister von Heiligengrabe, und Quelle: Matthias Anke

Mehrfach ertönte im Chor „Nazis raus“ an diesem Abend auf dieser Seite des Marktplatzes rund um den Bassewitzbrunnen. Hier lauteten die Sprüche auf den Plakaten etwa „Kein Mensch ist illegal“, „Nazis essen heimlich Döner“ und „Offen für Vielfalt“.

Bei der Gegendemo des Aktionsbündnisses „Buntes Kleeblatt“ am Freitagabend in Kyritz Quelle: Matthias Anke

Kerzen waren in Form eines Friedenssymbols aufgestellt. Eine Menschenkette hielt Buchstaben in Händen. Sie ergaben die Parole „Aufstehen gegen Rassismus Hass und Gewalt“.

Unter den Teilnehmern dort fanden sich neben Vertretern der städtischen Kommunalpolitik und weiteren Bewohnern der Stadt auch Vertreter der sogenannten „Kleeblattkommunen“, etwa Neustadts Amtsdirektor Andreas Schumacher, Neustadts Bürgermeister André Stimm, dazu Wusterhausener und viele Leute auch aus der weiteren Prignitz. Mehrere Kyritzer Rathausbeschäftigte waren zur Unterstützung des Ordnungsamtes im Einsatz.

Polizeifahrzeuge prägten das Stadtbild

Hinsichtlich der Absicherung der Demos war von mindestens einer, womöglich gar zwei Einsatzhundertschaften der Bereitschaftspolizei die Rede. Entsprechend viele Mannschaftswagen säumten die Bahnhofsstraße wie auch den Bahnhofsvorplatz schon lange vor Demonstrationsbeginn. Polizeisprecherin Dörte Röhrs wollte eine genaue Anzahl von Beamten jedoch nicht nennen.

Mannschaftswagen der Polizei in der Kyritzer Bahnhofstraße. Quelle: Matthias Anke

Weitere Mannschaftswagen der Polizei vor dem Kyritzer Bahnhof. Quelle: Matthias Anke

Dass die eine oder andere Seite ihre Musik womöglich absichtlich lauter drehte, als erlaubt war, um die Reden zu unterbinden, konnte Dörte Röhrs nicht bestätigen. „Wir haben regelmäßig gemessen. Das bewegte sich alles im Rahmen.“

Von Matthias Anke