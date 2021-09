Denkmalschutzstatus für Gropiusbau in Drewen in Sicht

Kyritz

Die Bemühungen der Drewener Bürgerinitiative gegen einen Verkauf und für den Erhalt des in kommunalem Besitz befindlichen, jedoch maroden Gutshauses für die Dorfgemeinschaft erhalten jetzt Rückenwind aus der Kommunalpolitik. Für die nächste Stadtverordnetensitzung hat die CDU-Fraktion einen Antrag eingereicht, wonach „eine Machbarkeitsstudie zum Erhalt des Gutshauses“ in Auftrag gegeben werden soll.

Hintergrund sind Erkenntnisse von vor einigen Monaten, wonach es sich bei dem Gebäude um ein Frühwerk des berühmten Architekten Martin Gropius (1824 bis 1880) handelt. Mehr noch: Bauamtsleiterin Katharina Iredi hatte unlängst vor den Bauausschussmitgliedern darüber informiert, dass ein Verfahren zur Unterschutzstellung des Gebäudes läuft.

Schon jetzt gewisser Schutzstatus für das Haus in Drewen vorhanden

Bürgermeisterin Nora Görke bestätigt auf Nachfrage, dass Vertreter der Oberen Denkmalschutzbehörde in Drewen waren. „Wir wurden über den Vorgang informiert.“ Damit genieße das Gutshaus bereits jetzt einen gewissen Schutzstatus, da Änderungen am Gebäude eine Rücksprache mit der Behörde erfordern, die diese sogenannte Inventarisierung jetzt durchführt. Wann das entsprechende Verfahren dazu beendet ist – unklar.

Die Stadtverordnetenversammlung beginnt diesen Mittwoch, 22. September, um 18.30 Uhr in der Aula der Diercke-Oberschule. Allerdings werden solche Anträge für gewöhnlich nicht sofort behandelt, sondern in die Ausschüsse weitergereicht.

Diese Farblithografie des Drewener Guthauses schuf Hermann Menzler um 1860 nach einer Vorlage des Fotografen Heinrich Litzmann aus Berlin. Quelle: Repro MAZ

Das Thema aber wäre erstmal gesetzt. „Wir haben jetzt ja eine gänzlich veränderte Sachlage“, erklärt zum Grund dieses Antrags die CDU-Fraktionsvorsitzende Denise-Verena Ladewig-Hoffmann.

Rückblende, Herbst 2018: Die Stadtverwaltung schlug den Stadtverordneten vor, ein Sanierungskonzept für die marode Immobilie erarbeiten zu lassen. Ob das wirklich hilft, stellte damals Jürgen Freier – wiederum im Namen der CDU-Fraktion – in Frage: „Wir schlagen vor, die Immobilie zu verkaufen und eine alternative Begegnungsstätte für den Ortsteil zu schaffen“, sagte er damals.

Teure Sanierung als Argument für den Verkauf des Drewener Gebäudes

Der Verkauf war seitens der Stadtverordnetenversammlung damit noch keine beschlossene Sache. Auf den Weg gebracht wurde ein Konzept lediglich als Vorarbeit für einen möglichen Käufer oder Investor. Die Ergebnisse könnten in eine Ausschreibung münden, hieß es.

Was dabei herauskam, wurde den Drewenern Anfang 2020 in einem Vortrag erklärt, den Roland Schmuck von der EWS Städtebausanierung hielt. Im Auftrag der Stadt hatte er das Gutshaus begutachtet, vermessen und ein Nutzungskonzept erstellt. Fazit: „Es wird eine Totalsanierung fällig, die nach heutigen Maßstäben bis zu fünf Millionen Euro kostet.“

Den drohenden Verkauf vor Augen, gründeten die Drewener eine Bürgerinitiative. Die Stadt lenkte ein und legte die Verkaufsvorbereitungen auf Eis. Derweil erfuhren Nachfahren früherer Besitzer von den Vorgängen in Drewen. Und es wurde der wohl bekannteste lebende Gropius-Experte kontaktiert – Professor Arnold Körte. Er meldete sich mit seiner Expertise zu Wort.

Von „unversehrter Grundsubstanz“ ist die Rede

Siehe da: „Das Gutshaus in Drewen ist nach neueren Erkenntnissen ein nach über 160 Jahren bislang unbekanntes Werk des berühmten Berliner Architekten Martin Gropius. Er gilt als der bedeutendste Vertreter der sogenannten Jüngeren Schinkelschule des Berliner Klassizismus. Erbaut 1859, steht die Erweiterung des Gutshauses Drewen ganz am Anfang von Gropius’ Karriere. Der Bau zeigt aber bereits wesentliche Stilmerkmale seines späteren Schaffens, die sich anhand auffallender Ähnlichkeiten mit künftigen Entwürfen für Landsitze und Gutshäuser sowie weitere Bauten erschließen.“ So steht es nun auch in der Begründung des CDU-Antrags geschrieben.

Und: „Das Haus tritt auch heute noch in nahezu unversehrter Grundsubstanz zutage. Seine überregionale Bedeutung für die Architekturgeschichte des 19. Jahrhunderts geht weit über das unmittelbare Kyritzer Land der Ostprignitz hinaus.“

Erstmal Säubern und Entrümpeln

Für den Antrag bedeutet das, diese „neueren Erkenntnisse historischer Architekturgeschichte“ zu berücksichtigen. „Um der Beteiligung der Bürger des Ortsteils Drewen gerecht zu werden, wird die Verwaltung aufgefordert, eine repräsentative Umfrage unter den Einwohnern durchzuführen, mit dem Ziel, die Positionen der Bürger zum Erhalt der Immobilie und die Bereitschaft ehrenamtlicher Leistungen zu erfassen.“

Um weiterem Verfall entgegenzuwirken, „wird die Verwaltung aufgefordert, ehrenamtlichen Helfern die Möglichkeit zu geben, mit einer Säuberung des Umfelds sowie einer Entrümpelung des Gebäudeinnern kurzfristig beginnen zu können, damit die dringendsten Reparaturen ausgeführt werden können, bevor weitere Schäden am Gebäude seinen Erhalt verteuern“.

Von Matthias Anke