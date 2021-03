Kyritz

Die Medienpädagogin Claudia Brüggemann bietet ein Schreibprojekt für junge Poeten und Poetinnen an. Es heißt „Club der roten Dichter und Dichterinnen“. Die Idee kam ihr im vergangenen Jahr im Waldkino des Vereins Stattwerke am Untersee. Dort war sie Chefin und zum Programm gehörte im vergangenen Sommer ein Poetry-Slam. Dabei tragen die Teilnehmer selbst verfasste Texte innerhalb einer bestimmten Zeit vor und das Publikum entscheidet, wer das am besten gemacht hat.

Vom Kyritzer Poetry-Slam zur Schreibwerkstatt

„Der Poetry-Slam gehört zu meinen Lieblingsveranstaltungen im Waldkino“, sagt Claudia Brüggemann. Die Jugendlichen seien so begeistert von der Idee gewesen und hätten sogar ihre eigenen Texte mitgebracht. „Wir sind danach in Kontakt geblieben und haben uns nun in einem neuen Projekt zusammen geschlossen“, sagt Claudia Brüggemann. Mit dabei ist zum Beispiel Juliane Vogler aus Kyritz, die heute studiert und im „Club der roten Dichter“ als Mentorin mitarbeitet. Im Sommer moderierte sie den Poetry-Slam im Waldkino.

Jede Woche eine neue Aufgabe

Fünf Mitstreiter gibt es schon. „Aber wir haben noch Plätze frei“, so Claudia Brüggemann. Der Einstieg ist jederzeit möglich. Man muss nicht von Anfang an dabei gewesen sein. Das nächste Treffen ist am kommenden Montag, 18 Uhr, und wird eine Zoom-Konferenz, weil mehr im Moment nicht möglich ist. „Wir haben uns schon einmal getroffen, aber sind noch nicht richtig gestartet“, so die Projektleiterin. Nun soll es losgehen. „Wir wollen uns jede Woche eine neue Aufgabe stellen“, sagt Claudia Brüggemann. Und dabei soll es zunächst um kleine kreative Schreibaufgaben gehen. Für das Frühjahr und den Sommer plant sie dann intensivere Workshops. Darin soll es dann auch um performatives und dramatisches Schreiben, aber auch um Performancetechniken beim Vortrag gehen.

Literatur politisch Verfolgter steht im Mittelpunkt

„Wir wollen lesen, reden und schreiben“, sagt Claudia Brüggemann. In kreativen Übungen und mit Hilfe moderner Medien will sie sich zusammen mit den Teilnehmern mit Literatur politisch Verfolgter auseinander setzen und sie neu erfinden als Slam- oder Songtexte, als Szenen oder als Hör-Features. „Wir veröffentlichen unsere Beiträge auch in einem in einem Blog, organisieren Auftritte und Lesungen und sammeln Texte für eine Anthologie“, so die Projektleiterin. Außerdem geplant ist ein weiterer Poetry-Slam im Kyritzer Waldkino. Vorstellen kann sie sich auch eine öffentliche Lesung vom Club der roten Dichterinnen und Dichter“.

Geeignet ist das Projekt für Schüler ab der Sekundarstufe. Die Teilnahme ist kostenfrei. Das Projekt wird gefördert vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin über das Bundesprogramm „Demokratie leben“.

Wer in den Schreibclub eintreten möchte, der meldet sich per E-Mail an brueggemann@stattwerke.de und bekommt dann von Claudia Brüggemann die Zugangsdaten für die Onlinetreffen.

Von Sandra Bels