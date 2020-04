Der Ostereinkauf kommt per Anruf: Wie in Kyritz in der Corona-Krise ein Helfernetzwerk entsteht

Kyritz

Noch immer ist in der Region die Anzahl der Menschen überschaubar, bei denen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen wurde. In Kyritz sind es etwa eine Hand voll. Vielleicht liegt es daran, dass ein seit mehreren Tagen bestehendes Hilfsangebot in der Knatterstadt bislang noch nicht bis zur Auslastung genutzt wird. Noch nicht.

Julian Krüger ist einer der wenigen, die schon im Einsatz sind. Er gehört zu einem Kreis von derzeit sechs Einkaufshelfern in der Knatterstadt. Sie kümmern sich um sämtliche Besorgungen von Menschen, die lieber zu Hause bleiben, statt noch selbst einkaufen zu gehen. Entweder, weil sie gar nicht dürfen, da sie selbst unter Quarantäne stehen, oder weil sie gesundheitlich vorbelastet sind.

Helfer wurde über das Internet auf die Aktion aufmerksam

„Ich bin für eine ältere Dame unterwegs. Sie ist Ende 70 und sagt, dass sie ihr Leben lang ohnehin schon mit der Lunge Probleme hat. Nun verbot ihr die Tochter regelrecht, überhaupt noch rauszugehen“, erzählt Julian Krüger. Doch weil jene Tochter in Westdeutschland lebt, komme auch sie für Hilfe nicht in Frage. So ist es der 23-Jährige, der den Anruf erhält, mit dem Geld der Frau losfährt und ihr Einkauf samt Rückgeld an die Tür stellt.

„Ich hatte im Internet den Aufruf dazu gesehen und mich dann gemeldet“, sagt er, der ansonsten längst auch für seinen Vater und seine Großmutter unterwegs ist.

Einst für den Ehrenamtspreis der Stadt nominiert

Julian Krüger, der als Aufsicht arbeitet, zum Sicherheitspersonal einer gewerblichen Einrichtung gehört, engagierte sich unlängst schon für sein Kyritzer Jugendfreizeitzentrum, bei den Ferienlagern der Landjugend und auch bei deren 48-Stunden-Aktionen sowie im Jugendclub Wusterhausen. „Ich mache das alles eben gerne.“ Schon 2015 gehörte Julian Krüger im Alter von 19 Jahren zu den Nominierten für den Ehrenamtspreis der Stadt Kyritz.

Und nun ist er Einkaufshelfer. Mittlerweile stimmen sich er und alle anderen in einer Whatsappgruppe ab, wer welchen Auftrag übernimmt.

Die Aufträge kommen über das Kyritzer Bürgertelefon

Welcher Kyritzer ihren kostenlosen Service nutzen möchte, erfahren sie über das bei der Stadtverwaltung angesiedelte Bürgertelefon: 033971/8 52 22. Das Projekt als solches koordiniert Iris Wiesner von der Aktion „ Diakomma“ des Mehrgenerationenhauses und der Stadt.

Auch Sozialpädagoge Moritz Kenngott ist eingebunden. Bevor die „Corona-Zeit“ anbrach, erklärt er, gab es via Diakomma ein regelmäßiges Digital-Café, dazu ein Jobcoaching, quasi auch Bewerbungstraining. Und für die Werner Straße wurde ein Innenhof neu konzipiert. Das baulich umzusetzen, verschiebe sich nun aber.

Neues Projekt: ein Telefon gegen Einsamkeit

Der Kontakt zu den Nutzern des Diakomma-Projekts werde nach Ostern nun mittels Notebooks und Internet fortgesetzt. Was auch im Sinne des Ganzen überhaupt ist, lautet der Untertitel doch auch „Digital ankommen in Arbeit“.

Und noch ein neues Projekt schiebt Moritz Kenngott gerade an: das „Telefon gegen die Einsamkeit“. Wer einfach mal jemanden zum Tratschen sucht, könne sich bei den Leuten von Diakomma melden unter 033971/18 04 38. Über diese Nummer werden die Kontakte dann vermittelt. „Vielleicht entstehen ja auch Bekanntschaften, die über diese Coronakrise hinaus bestehen bleiben.“

Alle Stadtteile und umliegende Dörfer sind angesprochen

Bislang konzentrierte sich Diakomma auf den Stadtteil West als ein laut Kenngott vergleichsweise auch überaltertes Viertel. Das Büro ist im Gebäude des Kyritzer Stadtteiltreffs „Weltraum“ an der Perleberger Straße zu finden. Doch ob Einsamkeitstelefon oder eben die Einkaufshilfe: Alle Kyritzer sollen es jetzt nutzen können.

Auch die umliegenden und zur Stadt gehörenden Dörfer sollen nicht außen vor bleiben. Wenn sich dort jemand findet, der für andere einkaufen gehen kann, falls diese zu Hause sicherer sind, könne sich diese Person ebenfalls jederzeit gerne melden.

Empfehlungen auch zum Selbstschutz vor Corona

Die Corona-Regeln werden bei alledem eingehalten. Dazu bekommen alle Einkaufshelfer von Iris Wiesner eine sogenannte Handlungsempfehlung. So ist zum „Selbstschutz“ bei den verabredeten Terminen beispielsweise zu beachten, dass bei der Übergabe und bei Quittierungen Handschuhe getragen und Häuser oder Wohnungen nicht betreten werden sollen.

Das Prozedere: Der Anrufer bereitet einen Umschlag vor. Darin befindet sich der Einkaufszettel mit dem gewünschten Einkauf und Markt und genügend Bargeld. Der Helfer holt zum abgesprochenen Zeitpunkt den Umschlag ab und quittiert den Gelderhalt. Der Einkauf wird direkt im Anschluss getätigt. Die Einkaufstüte mit dem Umschlag samt Kassenbon und Rückgeld wird an der Tür positioniert. Nach Übergabe des Einkaufs werden entweder Rückgeld oder zusätzliches Geld quittiert.

Von Matthias Anke