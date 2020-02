Rehfelder Friedhof wird aufgeräumt

Rehfeld

Der Friedhof in Rehfeld sorgte am MAZ-Lesertelefon für eine Beschwerde. Es geht um den hinteren Bereich. Eine Rehfelderin beklagte, dass dort offenbar ein Stück Hecke entnommen wurde, es rundherum nun aber sehr unordentlich aussieht. Wurzeln ragen aus der Erde und das Gelände ist sehr uneben. Das sei schon seit einiger Zeit so, sagte die Anruferin.

Rehfelderin hatte schon im Rathaus nachgefragt

„Überall gibt es schöne Friedhöfe in den Orten rundherum, nur bei uns sieht es schlimm aus“, so die Anruferin. Sie hatte auch schon im Kyritzer Rathaus angerufen und nachgefragt, ob da noch etwas passiert, war mit der Antwort offenbar aber nicht zufrieden und wendete sich deshalb noch an die MAZ mit ihrem Anliegen.

Der Rehfelder Friedhof ist in Trägerschaft der Stadt. MAZ fragte deshalb bei Stadtsprecherin Doreen Wolf nach, was es mit dem Zustand auf sich hat. „Ein Grab ist in dem Bereich entfernt worden“, brachte sie dazu bei der Friedhofsverwaltung im Rathaus in Erfahrung. Das sei so stark in die Hecke eingewachsen gewesen, dass die beim Abbau der Grabstelle beschädigt worden war.

Ortsvorsteher bringt das Gelände in Ordnung

Geplant ist, dass Rehfelds Ortsvorsteher Dieter Lange, der im Dorf für die Grünanlagenpflege zuständig ist, das Gelände in Ordnung bringen soll. Neuer Rasen soll angesät werden. Und ein Heckenschnitt ist auch geplant, so die Auskunft aus der Friedhofsverwaltung des Rathauses. Jedoch war angedacht, diese Arbeiten erst im Frühjahr durchzuführen, wenn es draußen wieder ärmer ist. Die Friedhofsverwaltung teilt jetzt aber mit, dass sie mit Dieter Lange darüber reden will, dass er zumindest die Hecke schon vorher beschneidet, damit es wieder ordentlich aussieht auf dem Friedhof. Für die Rasensamen sei es aber noch zu früh, so die Auskunft der Friedhofsverwaltung.

Von Sandra Bels