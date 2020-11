Der Straßenbau zwischen Kyritz und Heinrichsfelde beginnt

Kyritz/Heinrichsfelde

Die lange erwarteten Bauarbeiten auf der Bundesstraße 5 zwischen dem Ortseingang Kyritz und dem Flugplatz in Heinrichsfelde sollen am heutigen Montag beginnen. Corona hat sie gebremst. Die Vorbereitungen sind nun angelaufen. Die Bäume am Straßenrand wurden bereits in der vergangenen Woche verkleidet. Am Freitag wurde zusätzlich damit begonnen, einen Bauzaun entlang des bestehenden Radweges aufzubauen.

Fahrbahn und Radweg werden saniert

Der Landesbetrieb Straßenwesen plant sind die Sanierung der Fahrbahn und die Erneuerung des straßenbegleitenden Radweges. Der soll laut Mitteilung von Landesbetriebs-Sprecher Steffen Streu auf der gesamten Baustrecke von aktuell zwei Meter auf 2,50 Meter verbreitert werden. Diese Arbeiten solen voraussichtlich bis zum Jahresende erledigt sein. An der Straße wird bis dahin nichts gemacht. Der verbreiterte Radweg soll zu Beginn des neuen Jahres bereits befahren werden dürfen.

Zaun zum Schutz aufgestellt

Während der Arbeiten am Radweg und zum Schutz der Mitarbeiter des Bauunternehmens und des Radfahrverkehrs auf der Straße gilt ab heute im Baustellenbereich ein Tempolimit von 50 Stundenkilometern. Eine Umleitungsstrecke wird für die Verbreiterung des Radweges aber nicht ausgeschildert, weil der Verkehr währenddessen in beiden Richtungen über die Bundesstraße 5 rollen kann.

Umfahrung an der Kreuzung Westfahlenallee

Eine Umfahrung wird jedoch eingerichtet. Sie betrifft die Kreuzung Westfahlenallee/ Bundesstraße 5. Dort wird vorab eine Baustraße eingerichtet, damit der vorgesehene Kreisverkehr gebaut und die Baustelle indes umfahren werden kann.

Halbseitige Sperrung für die Bauarbeiten

Der halbseitige Straßenbau beginnt dann voraussichtlich im Januar 2021, wird von Steffen Streu angekündigt.Gebaut wird unter einer halbseitigen Sperrung. In Richtung Kyritz kann die Bundesstraße 5 die ganze Bauzeit über genutzt werden. Der Verkehr in Richtung Berlin wird von Kyritz aus über die Landesstraße 14 in Richtung Zernitz und Holzhausen und die Landesstraße 141 über Neustadt wieder auf der Bundesstraße 102 und dann zur Bundesstraße 5 geleitet.

Kreisverkehr kommt am Ende

Der Bau des Kreisverkehrs ist für das Ende der gesamten Baumaßnahme vorgesehen. Dann soll auch der Anschluss an die Westfahlenallee hergestellt werden. „Geplant ist, die gesamten Bauarbeiten bis Mitte September 2021 zu beenden“, so Streu. Er bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Einschränkungen während der Bauzeit.

