Der Verein „Ganz Kultur“ lädt im September zu fünf Oden an die Kunst ins „Youkali“ ein

Ganz

Wegen Corona mussten die 1. Brandenburger Kulturtage im „Youkali“ in Ganz ausfallen. Sie sollten 2020 innerhalb des Beethoven-Jahres stattfinden und das Motto „Freude schöner Götterfunke“ tragen. Doch die Pandemie machte dem Verein „Ganz Kultur“, für den Verena und Hartmut Rein zusammen mit ihrer Tochter Valeska stehen, einen Strich durch die Pläne.

Kulturzentrum Ganz startet Veranstaltungsreihe

„Nun starten wir einen neuen Versuch“, sagt die Sopranistin Verena Rein. Es ist die erste zusammenhängende Veranstaltungsreihe im neu eröffneten „Youkali“. Das Kulturzentrum des Vereins musste wegen Corona nach der feierlichen Eröffnung im August schon wieder die Türen schließen. Das „Youkali“ wurde von Familie Rein in den vergangenen Jahren liebevoll und größtenteils in Eigenregie saniert und dabei mit einer Leader-Förderung bedacht.

„Ich hoffe, dass jetzt eine Tradition aus den Kulturtagen wird“, sagt Verena Rein. Sie wünscht sich, dass die Gäste Freude an der Musik haben und dass sie ihre Fantasie anregt. „Die Menschen sollen wieder träumen können“, so die Künstlerin. Für sie steht Kunstgenuss im Vordergrund.

Verein aus Ganz bekommt finanzielle Unterstützung

Verena Rein ist dankbar dafür, dass der Verein „Ganz Kultur“ Unterstützung von verschiedenen Stellen bekommt. So gab es von der Stadt Kyritz Geld über die Kulturförderung. Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin beteiligte sich in gleicher Weise und die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin ist Sponsor der Veranstaltungsreihe.

Fünf Veranstaltungen in Ganz

Youkali heißt das Kulturzentrums von Familie Rein in Ganz. Es wurde mit einer Theateraufführung im August 2020 feierlich eröffnet. Quelle: Sandra Bels

Geplant sind fünf Veranstaltungen angelehnt an Beethoven als Oden an die Kunst. Schon am Sonntag geht es los. Allerdings ist das noch keine Ode. „Wir sehen den Abend mit Mizzi Meier als Vorprogramm, als Einstimmung für das folgende“, so Verena Rein. Mizzi Meier berichtet am Sonntag ab 16 Uhr aus dem tragischen Leben einer Lustspielsoubrette. Das ist eine musikalische Komödie von und mit Stefanie Dietrich. Sie wird am Klavier begleitet von Markus Zugehör.

Mizzi war nicht nur unschlagbar im Windbeutelwettessen, sie wurde auch zur schönsten Damenwade Schönebergs gekürt. Und sie konnte singen – alles, vom leichten Couplet über die Operetten-Schnulze bis zum verruchten Chanson. Und unglücklich verliebt war sie natürlich auch, ständig. Warum es zur großen Karriere nicht gereicht hat ergründen Stefanie Dietrich und Markus Zugehör musikalisch. Liebhaber der großen Operettenmelodien und des komödiantischen Leichtsinns sollen dabei auf ihre Kosten kommen.

Klavierabend in Ganz

Die Ode an die Freude gibt es am 11. September in Form eines Klavierabends mit Simon Staub ab 17 Uhr. Verena Rein sagt, dass dafür schon die ersten Reservierungen vorliegen.

Mit einer szenischen Lesung wird die Ode an die Freiheit gefeiert und zwar am 12. September ab 16 Uhr. Bastienne Voss und Rainer Heise erzählen die Geschichte vom Franz Biberkopf, einem ehemaligen Zement- und Transportarbeiter aus Berlin, der aus dem Gefängnis entlassen ist und anständig sein will.

Ode an die Wahrheit ist eine Performance

In der Ode an die Wahrheit sind am 18. September ab 18 Uhr die Performerinnen Elma Riza und Mireia Aragones und der Musiker Eric Wong zu Gast im „Youkali“. Eine abstrakte Landschaft nimmt dann Gestalt an, die Grenze zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren wird durchlässig und lässt andere Räume entstehen. „Es ist einzweiteiliger Abend“, sagt Valeska rein, die ihn organisiert. Denn um 18 Uhr folgt gleich die Ode an die Liebe mit einer Tanzperformance. „Das Besondere daran ist, das Stück spielt innerhalb eines Rockes“, so Valeska Rein.

Ganzer reihe endet mit Ode an die Hoffnung

Schließlich wird die Reihe mit der Ode an die Hoffnung am 25. September beendet. Es erklingen Arien und Lieder zum Thema Hoffnung von Kurt Weill bis Giacomo Puccini. „Es ist ein genreübergreifender Liederabend“, sagt Verena Rein. „Es wird gesungen, geträumt und getanzt. Das Publikum darf sich auf Überraschungen und eine bunte Reise durch die Welt der Gefühle freuen“, kündigt die Künstlerin an.

Das Programm im „Youkali“ ist zu finden unter www.ganzkultur.de. Tickets kosten 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Reservierungen sind unter info@ganzkultur.de oder telefonisch unter 0173/6 21 37 50 möglich.

Von Sandra Bels