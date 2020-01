Anglertradition: Was wird aus dem Kyritzer Inselpokal?

Kyritz

Auch für den Kreisanglerverband (KAV) Kyritz hat längst ein neues Jahr begonnen. Der Terminkalender ist wieder proppevoll mit bewährten Veranstaltungen. Im Detail jedoch lässt er aufhorchen: Ein Raubfischangeln ist geplant, das in den vergangenen Jahren so nicht in der Liste stand. Und wie schon vor zwei Jahren wird Kyritz im Juni erneut Austragungsort sein für die Brandenburger Landesmeisterschaft im Casting, einer Angeldisziplin im Genauigkeitswerfen auf dem Trockenen.

Die bemerkenswerteste Neuigkeit jedoch findet sich in dem auch im Internet veröffentlichten Terminkalender des KAV Kyritz bislang nur in Klammern stehend. Es ist der „11. ( Inselpokal) Unterseepokal“.

Was denn nun? Unterseepokal wäre ein gänzlich neuer Name.

Ein Thema für den Verbandstag

„Über die genaue Bezeichnung werden wir uns beim nächsten Verbandstag unterhalten“, erklärt Falko Marhold auf MAZ-Nachfrage. Marhold ist seit Anfang vorigen Jahres der neue Präsident des KAV Kyritz mit seinen seit Kurzem nun schon 20 Vereinen und insgesamt rund 1530 Mitgliedern.

Zum Verbandstag kommen Vertreter aus allen Vereinen, wie sie auch alljährlich um den Inselpokal fischen. Doch auf der Insel im Kyritzer Untersee haperte es in den vergangenen zwei Jahren schon mit der Versorgung für diese Veranstaltung. „Zwei Mal mussten wir uns bereits selbst drum kümmern“, erklärt Marhold. Der Knatsch mit der Inselwirtin war seinerzeit auch schon öffentlich geworden – was wohl trotzdem nichts an der Situation änderte. Auch von „Kommunikationsproblemen“ war die Rede.

Neues Obdach beim Seglerverein

„Es wäre ja schade, nur deshalb so eine Tradition fallen zu lassen“, sagt Falko Marhold. Eine Lösung sei aber schon gefunden: „Der Seglerverein stellt uns freundlicherweise sein Gebäude zur Verfügung.“ Dort sind Start und Ende der wieder um die Insel herum erfolgenden Angelei vorgesehen.

Der Verbandstag des KAV Kyritz, bei dem dies Thema sein werde, findet am 13. März in Bantikow statt.

Schülerpokal und Raubfischangeln

Um den Schülerpokal geht es in diesem Jahr mal wieder in Wusterhausen. Der Termin für das neue Raubfischangeln am Untersee ist am 10. Oktober.

Ein gesellschaftliches Ereignis wie einen Anglerball für alle indes sucht man in der Terminübersicht vergeblich. „Darauf können wir uns aber bestimmt in zwei Jahren freuen“, sagt Marhold mit Blick auf das dann 30-jährige Verbandsbestehen. Zuletzt hatte es zum 25. Geburtstag eine Spreewaldfahrt gegeben.

Vielleicht aber kommt doch noch ein festlicher Termin hinzu. Dennder seit Kurzem neue, nunmehr 20. Verein in dieser Region, der Anglerverein Lellichow, hatte angekündigt einzuladen. Die Gründung solle dann gefeiert werden mit allen bisherigen Verbandsmitgliedern.

Derzeit würden sich die Lellichower allerdings noch mit etwas Vereinsbürokratie herumschlagen. Das Vereinsregister und alle dafür notwendigen Voraussetzungen lassen grüßen, sagt Marhold. Abwarten also, laute dahingehend die Devise. Wie beim Angeln.

Ausgewählte Termine 13. März: Verbandstag in Bantikow 16. Mai: Präsidentenpokal am Untersee 6. Juni: Kreishegefischen der Jugend in Vehlgast 7. Juni: Vielseitigkeitsangeln der Männer und Frauen in Vehlgast und Rehfeld 20. Juni: Landesmeisterschaft im Casting des Landesanglerverbands in Kyritz 12. Juli: Rennstreckenpokal in Vehlgast 1. August: 11. ( Inselpokal) Unterseepokal 6. September: Kreishegefischen der Frauen und Männer in Vehlgast 13. September: Schülerpokal des KAV in Wusterhausen 10. Oktober: Raubfischpokal im Spinnangeln im Untersee (neu) Alle weiteren Termine finden sich auf der Internetseite www.kav-kyritz.de

Von Matthias Anke