Noch ist es nicht in die Tat umgesetzt, doch die Deutsche Eisenbahn Service-Gesellschaft will in absehbarer Zukunft auch auf der Strecke von Kyritz nach Meyenburg im Ein-Stunden-Takt fahren. Damit der Betrieb noch ökologischer wird, sollen die Fahrzeuge auf Wasserstoffantrieb umgerüstet werden.