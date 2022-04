Kyritz

„Schön weich muss es klingen.“ Ein andermal muss es „richtig zackig“ sein, erklärt Siegfried Tikalsky. „Und achtet bitte unbedingt auf die Töne“, ergänzt er, um nur kurz eine Pause zu machen und dann in einem leisen Befehlston anzusagen: „Fertig machen! Horn auf!“

Ein gutes Dutzend Leute sind es, die Tikalsky Woche für Woche anleitet – wenn alle mit einem Mal zur Probe kommen würden. Es wird dann über den Alltag geklönt, mal politisches, mal privates besprochen. Und hin und wieder klingt eben auch eine ganze kleine Musikwissenschaft durch, wenn der ­Kyritzer Siegfried Tikalsky von seiner großen Leidenschaft spricht – dem Jagdhornblasen.

Saisoneröffnung im Kyritzer Märchenwald am 27. April

Nach monatelanger, ja jahrelanger Corona-Auszeit und dann vereinzelten Treffen in nur sehr kleinen Gruppen oder eben unter freiem Himmel sind sie jetzt alle regelrecht voller Vorfreude. Sie können endlich auch der Öffentlichkeit ihr Jagdhornblasen wieder vermitteln.

Der erste Termin dafür steht jetzt fest: Einige Mitglieder der Gruppe treten zur Saisoneröffnung des ­Kyritzer Märchenwaldes auf.

In dieser Anlage im lichten Nadelwald neben der Seestraße geht es am Mittwoch, 27. April, um 10 Uhr los. Kinder der Kita Kunterbunt, der Kita „100 Sterne“ sowie aus Holzhausen bekommen dort dann allerhand weitere Dinge geboten. Vor allem Märchen werden gelesen in diesem Wald voller zum Thema passender bunter Schilder und Figuren. Auch Puppenspieler mit ihren Marionetten wollen kommen.

Manuela Bismark stimmte sich kürzlich mit Siegfried Tikalsky ab. Quelle: Matthias Anke

Ursprünglich war der 6. April als Saisonstart vorgesehen. „Wetterbedingt mussten wir das aber verschieben“, erklärt Manuela Bismark, die Kulturbeauftragte der ­Kyritzer Stadtverwaltung.

Dass die Jagdhornbläser, die auch schon weit vor der Corona-Pandemie ihr altes Auftrittspensum deutlich zurückgefahren hatten, jetzt wieder zurück sind, freut Manuela Bismark. Schließlich gibt es in diesem Jahr weitere Gelegenheiten auch seitens der Stadt, bei denen sie mitmachen können.

Eröffnung der See-Saison und regionale Erlebnismärkte in Kyritz

So steht am Sonnabend, 14. Mai, ab 13 Uhr die Eröffnung der Kyritzer See-Saison an der Uferpromenade an. Ebenso passend erscheint der 17. September. Dann lautet das Thema einer der in diesem Jahr geplanten regionalen Erlebnismärkte schließlich auch Wald und Landwirtschaft, wozu im weiteren Sinne die Jagd gehört.

Diese Leidenschaft verbindet viele der Jagdhornbläser naturgemäß ebenso. Zur Brauchtumspflege, ein Kulturgut quasi, gehört es beispielsweise, erlegtes Wild zu „verblasen“. Dieses Totverblasen gilt dem Wild als letzte Ehrerweisung.

Fürst-Pless-Hörner, Ventilhörner, Parforcehörner

Auch wird mit dem Jagdhornblasen daran erinnert, wie sich in ­Wäldern einst verständigt wurde, als noch nicht jeder ein Handy bei sich trug.

Vor diesem Hintergrund könnten sich die Jagdhornbläser eine Zusammenarbeit mit der in der Stadt noch recht neuen „Interessengemeinschaft historische Vereine Kyritz“ vorstellen. Dahingehend sollen demnächst Kontakte geknüpft werden.

Nur echt mit Emblem: die Kleidung der Jagdhornbläser Kyritz. Quelle: Matthias Anke

Die Kyritzer Gruppe, in der neben den „üblichen“ Jagdhörnern, den Fürst-Pless-Hörnern, vereinzelt Ventilhörner oder Parforcehörner gespielt werden, bildete sich in den 1990ern im einstigen Jagdverband Kyritz. Dieser ging seit der Fusion mit Neuruppin und Wittstock im Jagdverband Ostprignitz-Ruppin auf.

Nicht nur Förster oder Jäger sind Jagdhornbläser

Und es gibt auch Nicht-Jäger in ihren Reihen. Zudem unterscheiden sich die Mitglieder beruflich untereinander sehr.

Dass einstige Förster in der Mehrheit wären, ließe sich zwar vermuten. Doch es sind eben auch Lehrer, Altenpfleger, eine Floristin und ein früherer Handwerker dabei. „Dreiviertel von uns sind Rentner. Damit können wir auch mal tagsüber unter der Woche irgendwo auftreten“, sagt Siegfried Tikalsky. Der 72-Jährige selbst war bis zu seinem Ruhestand Ende 2010 der langjährige Leiter des Finanzamts in Pritzwalk und später der Finanzamtsvorsteher in Kyritz.

Jagdsignale, Merkverse und Jagdmusik

Das älteste langjährige Mitglied war bis vor Kurzem Werner Volkmann. Der 90-Jährige, ein früherer Förster, verstarb unverhofft. Bis zuletzt war er seiner Bläsergruppe treu geblieben. Er fehlte bei kaum einer Probe, erzählen sie. Und er war auch vielen Jägern der Region ein bekanntes Gesicht.

In seinem Andenken geht es nun weiter, und zwar nicht nur mit den offiziellen Signalen wie „Sammeln“, „Begrüßung“ oder „Aufbruch zur Jagd“ über „Reh tot“, „Sau tot“ bis „Zum Essen“. Wobei alles seinen Merkvers unter den zumeist nicht notenfesten Bläsern hat. Für „Zum Essen“ lautet der Spruch: „Kommt doch herbei! Kommt doch herbei! Jäger, Treiber, kommt doch herbei! Kommt doch herbei! Essen gibt’s jetzt. Erbsensuppe mit fettem Schweinebauch. Erbsensuppe. Und Schnaps gibt es auch.“

Es gibt zudem allerhand Jagdmusik. Neben „Auf, auf zum fröhlichen Jagen“ als dem wohl populärsten Stück sind es vor allem diverse Märsche bis hin zur Tikalsky-Eigenkomposition „Kyritzer Gästeruf“.

Wer Interesse hat mitzumachen oder einen Auftritt der Jagdhornbläser Kyritz wünscht, kann sich bei Siegfried Tikalsky unter 033971/24 39 62 melden.

Von Matthias Anke