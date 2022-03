Die Kyritzer Knattermimen haben Fans in aller Welt und Eckhard Kutzer ist Chef der Gruppe

Kyritz

Als Kopf der Kyritzer Knattermimen ist Eckhard Kutzer weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Er gründete vor gut 28 Jahren dieses Ensemble mit Gleichgesinnten. Doch die Liebe zu allem Historischen, besonders aber zum Theater, entdeckte der heute 66-jährige gebürtige Kyritzer schon wesentlich früher: in der Schulzeit.

Zunächst aber hatte Eckhard Kutzer als Einzelkind eine behütete Kindheit. Sein Vater war Polsterer und seine Mutter arbeitete unter anderem im Kyritzer Nahrungsmittelbetrieb in der Eisproduktion.

Der Kyritzer Raubritter Bassewitz faszinierte Eckhard Kutzer als Kind

Im Garten der Eltern fand Eckhard Kutzer immer wieder Keramikscherben einer slawischen Siedlung, die sich dort vor mehr als 800 Jahren genau dort befand. Auch sonst interessierte er sich sehr für die Geschehnisse, die sich einst in seiner Heimatstadt Kyritz zugetragen hatten.

Besonders die Geschichte rund um den Raubritter Bassewitz faszinierte ihn sehr. Dass er diese Gestalt später einmal selbst auf der Bühne verkörpern wird, hätte Eckhard Kutzer zu der Zeit nicht zu träumen gewagt.

Kyritzer Knattermimen bei einem Stück 2021. Quelle: André Reichel

Nur zu gern hätte der Kyritzer beruflich eine künstlerische Laufbahn eingeschlagen, am Liebsten beim Theater. Doch es sollte alles ganz anders kommen. Dafür hätte Kutzer studieren müssen, doch trotz entsprechendem Notendurchschnitt wurde er nicht zum Abitur zugelassen.

„Meine Familie war sehr kirchlich, vielleicht war das der Grund“, vermutet Eckhard Kutzer. So begann er nach der 10. Klasse eine Schlosserlehre in der Autowerkstatt Wietz auf dem Gelände der „Alten Brennerei“ am einstigen Franziskanerkloster.

Eckhard Kutzer wirkte bei Kyritzer 750_Jahrfeier mit

Nach der Lehre absolvierte Eckhard Kutzer seinen Grundwehrdienst und fing danach im Kreisbetrieb für Landtechnik (KfL) in der Kyritzer Seestraße an. Dort reparierte er bis zur Betriebsschließung Ende 1992 W 50-LKW.

Auf die Bühne verschlug es ihn jedoch schon einige Jahre vor der Wende und das ganz unverhofft. Zur 750-Jahrfeier der Stadt Kyritz im Jahr 1987 war eine Aufführung des Bassewitz-Stückes geplant und dafür wurden in den Betrieben Freiwillige gesucht, die mitwirken wollen.

Die Vorstellungen sind immer gut besucht. Quelle: André Reichel

Auch Eckhard Kutzer wurde angesprochen und war sofort Feuer und Flamme. „Für mich wurde ein Kindheitstraum wahr, auch wenn ich nur einen Ritter und nicht den Bassewitz spielen durfte“, sagt der Knattermimenchef.

Aus jener Gruppe, die damals das Bassewitzstück aufführten, wurden später die „Bassewitzer“. Mit jener Theatergruppe, die es seit einigen Jahren nicht mehr gibt, plante Kutzer das Bassewitz-Stück regelmäßig auf die Bühne zu bringen.

"Der wahre Jakob" – Probe der Kyritzer Knattermimen 2021. Quelle: Sandra Bels

Damals, ab 1993, war er bei der Stadt für die Koordinierung der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) zuständig und hätte die Gruppe projektbezogen personell unterstützen wollen. „Ich weiß nicht warum, aber es kam zu keiner Zusammenarbeit“, erinnert sich Kutzer.

So startete er im Herbst 1994 selbst einen Aufruf, gerichtet an Theaterbegeisterte, die mit ihm gemeinsam das Bassewitzstück aufführen wollen. „Ich war total erstaunt, dass sich da 100 Leute melden“, sagt Eckhard Kutzer.

Bassewitz-Stück als erster Erfolg der Knattermimen

Das Stück wurde einstudiert, Kostüme geschneidert und Bühnenbilder geschaffen. In der Zeit wurde aus ihnen die „Knattermimen“. Erste Aufführung war im Jahr 1995 auf dem Marktplatz vor hunderten begeisterten Zuschauern.

Trotz des Erfolges schrieb Eckhard Kutzer das alte klassische Bassewitz-Stück um und in dieser Neufassung wurde es zur 760-Jahrfeier von Kyritz auf dem Marktplatz vor mehreren tausend Zuschauern aufgeführt. „So voll habe ich den Markt noch nie gesehen“, meint Kutzer.

Bassewitz in Kyritz: Eckhard Kutzer als Wächter und Thomas Reiche als Raubritter Bassewitz bei einer der Aufführungen der "Knattermimen" in der Kyritzer Innenstadt. Quelle: Matthias Anke

Wahre Heimstatt der Knattermimen wurde jedoch der Klostergarten, den die Gruppe aus dem Dornröschenschlaf erweckte, wie der Knattermimenchef betont. „Es war ja ach ein total verwildertes Areal“, so Kutzer. Doch daraus wurde ein kulturelles Zentrum, weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt.

Kutzers Stücke hatten auch lokalen Bezug zu Kyritz

Die Knattermimen führten dort fortan jeden Sommer in den „Theaternächten“ stets ausverkaufte Stücke auf. „Hexenjagd“ von Artur Miller, „Der zerbrochene Krug“ von Heinrich von Kleist und „Cyrano de Bergerac“ von Edmund Rostand sind nur einige Beispiele und jedes dieser Stücke bekam in der Bearbeitung von Kutzer einen lokalen Bezug. Eigene Stücke brachte Kutzer ebenfalls zu Papier und mit den Knattermimen auch auf die Bühne.

Nach zehn Jahren Pause gab es 2019 in Kyritz wieder eine Klosterweihnacht im Klostergarten mit Krippenspiel der Knattermimen. Quelle: Sandra Bels

Das Bassewitzfest organisierte die Gruppe von 1995 bis 2009 alle zwei Jahre. Dann war damit plötzlich Schluss. „Wir hätten gern weiter gemacht, doch es gab Entscheidungsträger, die da anderer Ansicht waren“, so Kutzer.

Knattermimen initiierten Mittelaltermusikfestival in Kyritz

Die Knattermimen machten aber auch mit dem Mittelaltermusikfestival „Die lange Nacht des Bassewitz“ und dem Folkmusikevent „An Irish Summernight“ den Klostergarten zum kulturellen Mittelpunkt der Stadt.

Aus dem Berufsleben ist Eckhard Kutzer zwar längst ausgeschieden, doch an Ruhestand denkt der 66-jährige noch lange nicht. So lange es ihm Spaß macht, schreibt Kutzer an Theaterstücken, führt Regie und erfreut sich daran, wenn den Gästen die Aufführungen gefallen. Aktuell wird das Stück „Nachtasyl“ einstudiert.

Von André Reichel